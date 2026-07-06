Specialpedagog/speciallärare 40 %
Malå kommun / Speciallärarjobb / Malå Visa alla speciallärarjobb i Malå
2026-07-06
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Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se
och www.nykommun.se/mala
I kommunen finns en skola som inrymmer alla skolformer från förskoleklass till och med vuxenutbildning. Vi har många duktiga pedagoger men behöver nu förstärkning. Nilaskolan har många intressanta utvecklingsprojekt såsom entreprenöriellt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi jobbar med fortbildning av vår personal och har pedagogiska eftermiddagar avsatt för detta. Vår it-struktur är färdigutbyggd med en till en för alla elever i åk 4 till åk 9. Det finns god tillgång på lärplattor och datorer för yngre åldrar. Malå erbjuder en fantastisk natur både sommar som vinter. Sporthall, ishall, skidspår och slalombacken inom 3 minuters promenad från skolan och centrum. Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Vill du arbeta i en skola där varje elev blir sedd och där samarbete på riktigt är en del av vardagen? Nilaskolan är Malå kommuns enda skola och här finns all utbildning från förskoleklass till vuxenutbildning samlad. Nilaskolan är en liten skola med hög personaltäthet, små elevgrupper och ett starkt fokus på kollegialt lärande. Hos oss arbetar lärare nära varandra och nära eleverna, i en miljö som präglas av engagemang, trygghet och gemensamt ansvar för undervisningens kvalitet. Nu söker vi en speciallärare/specialpedagog som vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med oss. Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare/specialpedagog ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar.
Du planerar, genomför och följer upp arbetet i nära samarbete med lärarna. Du dokumenterar elevernas utveckling i form av t ex pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. Detta innebär att du ska vara ett stöd till lärarna i hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare samt specialpedagog/speciallärare. Du ska vara kunnig, engagerad, kreativ och se fördelar av att samarbeta med kollegor för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du kommer att vara en del av vårt samlade elevhälsoteam och arbeta med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med personal och elever. Det samlade elevhälsoteamet jobbar med personal och elever från förskoleklass till gymnasiet. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete vid anpassad grundskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Malå kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.Anställningsvillkor
Tillsvidare med semestertjänst om erforderliga beslut fattas, provanställning kan bli aktuellt.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Malå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.
Tillträde enligt överenskommelse
Ange löneanspråk i ansökan
Sista ansökningsdag 2026-08-02
Intervjuer görs löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malå Kommun
(org.nr 212000-2866), https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Storgatan 13 (visa karta
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939 31 MALÅ Arbetsplats
Utbildningsavdelningen, Grundskola Kontakt
Viveka Eliasson, rektor 0953-14190 Jobbnummer
9993970