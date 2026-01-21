Specialpedagog / Speciallärare
Varmt välkommen till oss på Iqraskolan!
Vill du göra skillnad på riktigt? Vi söker speciallärare/specialpedagog till Iqraskolan
Vill du arbeta på en skola där din kompetens märks, uppskattas och gör verklig skillnad - varje dag? Där elevhälsa, undervisning och skolutveckling går hand i hand och där du får använda hela din erfarenhet? Då vill vi gärna träffa dig.
Iqraskolan är en mångkulturell skola med cirka 185 elever, det är en välfungerande och inkluderande F-6-skola i Västerås. Här möts du av en trygg elevgrupp, ljusa lokaler och ett sammansvetsat kollegium. Vi arbetar nära varandra, över årskurserna och med eleven i fokus under hela skoldagen. Samarbete över årskurserna skapar trygghet, gemenskap och en inkluderande lärmiljö - för både elever och personal. Arbetsglädje, professionell dialog och gemensamt ansvar präglar vår kultur. Vi arbetar relationsnära, salutogent och strukturerat. Elevhälsan är en naturlig del av vår vardag - där din specialistkompetens gör verklig skillnad i både vardagsarbete och utveckling.
Vi erbjuder dig
- Ett nära, prestigelöst och professionellt samarbete inom elevhälsoteamet samt i skolans gemensamma skolutvecklingsarbete.
- En tillitsfull arbetsplats där din kompetens tas tillvara och gör skillnad.
- Kontinuerlig kompetensutveckling och aktiviteter som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag.
Beskrivning av arbetet
Hos oss får du en central roll i skolans arbete med både elevnära insatser och ett tydligt utvecklingsuppdrag. Du arbetar strukturerat och tar ett aktivt initiativtagande ansvar i arbetet med att utveckla undervisning och lärmiljöer. Arbetet omfattar stöd till elever individuellt och i mindre grupper samt handledning av lärare utifrån god pedagogisk insikt kring anpassningar, undervisningsstrategier och bemötande.
Du är central del av elevhälsoteamet där dina sociala färdigheter och goda samarbetsförmåga bidrar till ett förebyggande och främjande arbete. Med helhetssyn och ledarskapsförmåga deltar du aktivt i skolans långsiktiga utveckling i nära samarbete med skolledning och kollegor.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, gärna även specialpedagog har erfarenhet av arbete i grundskolan
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du är trygg och stabil, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt har god förmåga att både handleda och samarbeta. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och bidrar med engagemang och professionalitet i verksamhetens utveckling.
Vi vill informera dig om
- Anställningen avser semestertjänst
- Inför anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
