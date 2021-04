Specialpedagog/speciallärare - Praktiska Sverige AB - Speciallärarjobb i Sigtuna

Praktiska Sverige AB / Speciallärarjobb / Sigtuna2021-04-13Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola. Sedan dess har vi vuxit och idag har vi 33 skolor runt om i Sverige. Hos oss går elever som vill börja jobba. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft - och utbildar därefter.Läs mer om oss på www.praktiska.se. Välkommen till gemenskapen!Om Praktiska GymnasietPraktiska gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi vet att bra yrkesutbildning gör att ungdomar får jobb direkt efter gymnasiet och därmed får en chans att etablera sig som unga vuxna i samhället. En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv och det gör att samhället utvecklas som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har sin plan klar för sig. Vi tror nämligen att alla behövs och kan bidra på arbetsmarknaden.Praktiska Gymnasiet MärstaVår fina skola ligger centralt i Märsta endast ett fåtal minuter från pendeltåg och bussar. Vi har idag fyra olika yrkesprogram och eleverna väljer att studera till att bli anställningsbara med eller utan behörighet till vidare högre studier, här finns både individuella val och nationella program.Det fina med oss är den pedagogiska kompetens personalen besitter och de resultat eleverna åstadkommer. Vi gör på riktigt verkligen allt för att våra elever ska utvecklas till starka och kompetenta individer. Det är en fröjd att se var och en blomstra på sitt unika sätt. Idag har vi omkring 115 elever och räknar med att antalet ökar till hösten 2021.Ditt uppdrag som specialpedagog/speciallärareVi söker i första hand en specialpedagog men söker brett. Kanske finner vi dig som är experten inom området med flera kompetenser?Tjänsten är en till en början ett vikariat på 50 % med start enligt överenskommelse, helst så fort som möjligt. Tjänsten kan komma att bli en tillsvidareanställning och tjänstgöringsgraden kommer då ökas.Vi ser att du som specialpedagog/lärare har förmågan att få övrig pedagogisk personal på skolan att växa i mötet med eleverna samt att vägleda eleverna till motivation, hitta sina strategier för inlärning och att utveckla sina kunskaper och förmågor.Som specialpedagog/lärare hos oss blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:genomföra fördjupande pedagogiska utredningarvara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredningvara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord utredningI det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behovge handledning till skolans pedagoger och arbetslagha goda kunskaper i digitala verktyg som du för vidare till våra pedagogervara ett stöd i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivåbidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivåArbetet innebär också att du som specialpedagog/lärare gör riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det.På Praktiska Märsta arbetar du nära skolans arbetslag och vi söker därför dig som är intresserad av att delta och bidra till ett kollegialt lärarande. Genom att kommunicera och ta ansvar är du med och bidrar till en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill ha i verksamheten.Du en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla vår verksamhet. Kreativitet, tålamod och uthållighet är förmågor direkt kopplade till tjänsten. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor.På Praktiska Märsta är du en av del av skolans elevhälsoteam och du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i elevhälsoteamet bygger på den tvärvetenskapliga kompetensen och är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns kollegor som starkt engagerar sig i våra elever, deras sociala liv och sammanhang. Ingen dag är den andra lik = vi drivs av våra ledord AMBITION KRAFT GLÖD.Vi erbjuderPå Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du inledningsvis får rätta förutsättningar att utvecklas in i arbetsroll. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.2021-04-13Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2021-05-13. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Karin Billsten via mail: karin.billsten@praktiska.se . Varmt välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Sista dag att ansöka är 2021-05-13