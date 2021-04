Specialpedagog Sökes Till Jensen Grundskola Sickla - Jensen Education AB - Speciallärarjobb i Stockholm

Jensen Education AB / Speciallärarjobb / Stockholm2021-04-06Hösten 2021 startar vi en nybyggd grundskola på Planiavägen i Sickla, Nacka kommun. Nu söker vi dig som brinner för de specialpedagogiska frågorna. Kanske är du idag specialpedagog, speciallärare eller lärare med mycket god specialpedagogisk kompetens!JENSEN grundskola Sickla kommer ha en egen idrottshall, eget kök och alla specialsalar. Första året kommer vi erbjuda plats för elever från F-klass till årskurs 7, och 2023 kommer JENSEN grundskola Sickla vara en F-9 skola med ca 750 elever.JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 94% oss som arbetsplats.Bildning är målet. Vi fokuserar mycket på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Vi undervisar för att våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och utveckla sitt eget tänkande. För oss är det självklart att läraren är ledare i klassrummet och vi har höga positiva förväntningar på disciplin och elevernas uppförande.Arbetsuppgifter och ansvarVara en del av elevhälsan och ansvara för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd.Ansvara för att vi arbetar effektivt med de resurser vi har.Ansvarig över ansökningar gällande tilläggsbelopp, elever i behov av extra stöd.Stödjande funktion till medarbetare i specialpedagogiska frågor, handledning.Stöd till elever i behov av särskilt stöd, en mot en.Du ska bidra till skolans mål och vara engagerad i hela skolans utveckling.CoachansvarDu ska bidra till att eleverna når kunskapskraven och sin fulla potential. Du ska främja elevernas utveckling och lärande. Detta sker till exempel genom lektionsbesök, observationer, kartläggning, tester, handledning och metodutveckling.2021-04-06Vi söker dig som är specialpedagog med yrkeserfarenhet från någon skolform samt erfarenhet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Du bör ha god vana vid att arbeta med åtgärdsprogram. Du har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna och i deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.AnställningsformTjänsten är en tillsvidareranställning på heltid. Tillträde 3 augusti eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi 6 månader provanställning.Din ansökanUrval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.KontaktuppgifterVill du veta mer om tjänstern, vänligen kontakta grundskolechef Mats Rosén på 070-72 72 746 eller mats.rosen@jenseneducation.se . alt. TF. rektor Viktoria Bjuström på viktoria.bjurstrom@jenseneducation.se eller 073-773 18 89.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Jensen Education AB5674081