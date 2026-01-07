Specialpedagog/lärare
2026-01-07
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun! Det här är vi
Franserudsskolan ligger mitt i Bengtsfors och är en av kommunens fyra grundskolor. Här går omkring 370 elever och på skolan finns verksamheterna F-6 + AGS årskurs 1-6 samt fritidshem.
På skolan arbetar nästan 70 engagerade lärare och medarbetare. Vi organiserar oss i arbetslag och kombinerar undervisning med både klasslärare/mentorer och ämneslärare. I lågstadiet bidrar fritidspersonal med praktiska moment (PA) som en del av undervisningen.
Vi har ett nära samarbete mellan elevhälsa, skolledning och gemensamma resurser, vilket skapar en trygg och stödjande miljö. Dessutom arbetar vi med konceptet one-to-one, där varje elev får tillgång till digitala verktyg som stärker lärandet.
Vår målsättning är tydlig:
Att behålla och utveckla en trygg skola för alla.
Att skapa bästa möjliga förutsättningar så att varje elev når sin fulla potential.
Ditt jobb är viktigt
Som specialpedagog/speciallärare blir du en nyckelperson i vårt elevhälsoteam. Här arbetar vi både främjande och förebyggande, men också med konkreta insatser för att stötta elever och personal.
Du kommer att:
• Samverka med skolledning, kurator, skolsköterska och skolpsykolog för att skapa bästa möjliga förutsättningar.
• Vara handledande och konsulterande i utvecklingen av arbetssätt och metoder - både på grupp- och individnivå.
• Arbeta med olika uppgifter som passar din erfarenhet och utbildning.
• Arbeta operativt med elever och bidra i pedagogiska utredningar, föreslå insatser och anpassningar samt följa upp åtgärdsprogram.
• Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor - en lagspelare som ser styrkan i samarbete.
• Identifiera framgångsfaktorer och bidra till en tillgänglig skola för alla elever.
Det här är du
Vi söker dig som:
• Är utbildad specialpedagog/speciallärare med erfarenhet från F-klass till åk 6.
• Har bred kunskap om det specialpedagogiska/läraruppdraget och vill driva utvecklingsarbete tillsammans med skolledningen och personal.
• Har god kännedom om pedagogiska hjälpmedel - både fysiska och digitala - och är lösningsfokuserad.
• Är ansvarstagande, samarbetsvillig och ser värdet i att både stötta och utmana kollegor.
• Ser utmaningar som möjligheter och förstår vikten av att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kallar till intervjuer löpande.
Kompetenskrav
• Lärarutbildning samt påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik/speciallärare.
• Erfarenhet från liknande arbete.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 18 januari 2026.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt:
Rektor
Patrik Edvardsson
patrik.edvardsson@bengtsfors.se
