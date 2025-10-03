Specialpedagog eller speciallärare till introduktionsprogrammen
Motala kommun, Carlsund / Speciallärarjobb / Motala Visa alla speciallärarjobb i Motala
2025-10-03
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Carlsund i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhetsområdet gymnasium, har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.
Carlsund Utbildningscentrum är en av Motala kommuns gymnasieskolor. Vi värnar om värden som mångkultur, entreprenörskap och hållbar utveckling. På skolan finns åtta nationella yrkesprogram:
* Barn- och Fritid
* Bygg- och anläggning
* El- och energi
* Fordons- och transport
* Handels- och administration
* Hotell- och turism
* Industritekniskt
* Vård- och omsorg
Vi har även Introduktionsprogram och gymnasial lärlingsutbildning inom våra nationella program. Skolan utgör en kreativ miljö och vi utvecklar verksamheten i nära samverkan med lokala branschföreträdare där elevernas entreprenörskap står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare som är intresserad av att arbeta på introduktionsprogrammen. Här kompletterar vi elevers grundskoleutbildning inför nästa utbildningssteg. Den specialpedagogiska rollen på introduktionsprogrammen är viktig och innebär lika delar arbete på organisatorisk nivå som i klassrummet. För detta krävs hög relationell och kommunikativ kompetens. Du förväntas kunna planera, utföra och dokumentera stödinsatser för elever, samt handleda kollegor kring anpassningar av lärmiljön. Samverkan med elev och vårdnadshavare är en central arbetsuppgift.
Du ingår i elevhälsans arbetslag tillsammans med skolans elevhälsoprofessioner, deltar i EHT och skolans kvalitetsarbete. Du arbetar i tätt samarbete med rektor och introduktionsprogrammens lärare.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Examen som specialpedagog eller speciallärare (intressant är främst inriktningarna läs-, skriv- och språkutveckling och matematik) är ett krav.
* Meriterande för tjänsten är erfarenhet av specialpedagogiskt arbete med elever i grundskolans senare år och/eller gymnasieåldern samt erfarenheter av att både organisera och utföra stödinsatser och anpassningar i lärmiljön.
Personliga kompetenser:
* Vi söker dig som är initiativtagande och kommunikativ i ditt sätt att angripa uppdraget. Ditt arbete har elevens bästa i fokus.
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Carlsund Kontakt
Rektor
Peter Berry peter.berry@motala.se 0141-225332 Jobbnummer
9539974