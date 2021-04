Specialpedagog Central elevhälsa - Kalmar kommun, Central skolresurs - Speciallärarjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Kalmar kommun, Central skolresurs

Kalmar kommun, Central skolresurs / Speciallärarjobb / Kalmar2021-04-02Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9.Central elevhälsa i Kalmar omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Målen för verksamheten är:att främja lärandeatt undanröja hinder för lärandeatt arbeta förebyggande och hälsofrämjande.Samtliga proffessioner arbetar mot hela Kalmar kommun och Södermöre stadsdelsförvaltning .2021-04-02Som specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) med inriktning yngre barn och intellektuell funktionsnedsättning är du en del av vår Centrala elevhälsa. Vi arbetar tvärprofessionellt med fokus på förebyggande och främjande arbete. Dina kollegor är specialpedagoger med olika spetskompetens, psykologer, skolläkare, samordnande skolsköterska och kurator.Som specialpedagog ger man stöd till rektorer och pedagoger i arbetet med anpassningar redan innan behoven är kartlagda fullt ut. Det är därför viktigt att man utgår ifrån den helhetssyn som kännetecknar ESSENCE. I dina arbetsuppgifter ingår kartläggning, handledning, kompetensutveckling och samverkan medolika aktörer intern och externt.Du är specialpedagog med inriktning yngre barn och intellektuell funktionsnedsättning. Du uppskattar att arbeta i team men har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt att skapa förtroendefulla relationer till elever och dem du möter i din roll. Du är väl orienterad gällande forskning inom ditt kompetensområde. Körkort krävs. Du har erfarenhet av handledning gällande elever i i de yngre åren. Du har god kunskap om att tillgängliggöra lärmiljöer och har en tro på alla elevers förmåga till utveckling.ÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-23Kalmar kommun, Central skolresurs5670814