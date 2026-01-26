Specialpedagog 6-9 till Lekstorpsskolan
Lerums kommun, Lekstorp / Speciallärarjobb / Lerum Visa alla speciallärarjobb i Lerum
2026-01-26
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Lekstorp i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lekstorpsskolan är en F-9 skola och har för närvarande ca 420 elever. Skolan ligger naturskönt med skogen i direkt anslutning. Det finns goda förbindelser mellan Lerums kommun och Göteborg.
Vi söker en passionerad och erfaren specialpedagog som vill vara en del av vår resa att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för alla elever på Lekstorpsskolan! Som specialpedagog hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och förbättra elevernas lärande och välbefinnande.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Övergripande uppdragsbeskrivning
Delta aktivt i utvecklingsgrupp och EHT. Vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla och förbättra skolans verksamhet.
Arbeta med skolutveckling med fokus på utvecklande av lärmiljö, extra anpassningar, ledning och stimulans samt elever med NPF.
Göra pedagogiska utredningar och verka som stöd för pedagoger vid upprättande av extra anpassningar och åtgärdsprogram.
Ge handledning och konsultation till personal för att stödja deras arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Observationer och analyser på grupp, individ och organisationsnivå för att identifiera och åtgärda hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
Vara delaktig i sammanställning av screeningsresultat, analys och framåtsiktande planering för att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver. Utveckla arbetsformer och förebyggande metoder inom det elevvårdande området för att främja elevernas hälsa och välbefinnande.
Ha kontakt med föräldrar och andra stödfunktioner kring barn/elever för att säkerställa en samordnad och effektiv stödinsats.
Förmedla kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd för att öka deras kompetens och förmåga att stödja elevernaKvalifikationer
Legitimerad lärare med specialpedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av arbete som specialpedagog i grundskolans högre årskurser.
Goda kunskaper om elever i behov av särskilt stöd och om hur man kan stödja och utveckla deras lärande och välbefinnande.
Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra professioner för att säkerställa en samordnad och effektiv stödinsats.
Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att förmedla komplex information på ett tydligt och begripligt sätt.
Förmåga att analysera och lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Lekstorp Kontakt
Rektor Lekstorpsskolan
Dan Halldin dan.halldin@lerum.se 0302-521003 Jobbnummer
9705451