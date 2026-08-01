Specialpedagog
Lunds kommun / Speciallärarjobb / Lund Visa alla speciallärarjobb i Lund
2026-08-01
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du att arbeta aktivt med kunskaper och färdigheter tillsammans med elever i behov av särskilt stöd. Du arbetar med pedagogiska kartläggningar av den pedagogiska miljön kring dessa elever och ges stora möjligheter att utveckla och leda gruppens pedagogiska utvecklingsarbete. Inom ramen för uppdraget driver du ett aktivt inkluderingsarbete i alla frågor, särskilt avseende elever med behov inom det neuropsykiatriska området.
Du arbetar för att eleven ska känna sig så delaktig och självständig som möjligt i alla sammanhang. Som specialpedagog hos oss har du ett nära samarbete med pedagogerna där ni tillsammans hittar olika vägar att föra arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar framåt. Förutom undervisning ingår även handledning till lärare och elevassistenter, liksom kartläggningsuppdrag och uppföljning enligt styrdokumentens inriktning. Du bistår med hjälp i utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Du är involverad i överlämning och uppföljning vid övergångar mellan stadier och andra skolenheter. Kontinuerlig kontakt och samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i ditt uppdrag.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en examen som specialpedagog eller speciallärare med en grundskollärarexamen, gärna med inriktning F-6. Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat som specialpedagog eller speciallärare. Det är även meriterande om du har arbetat som grundskollärare i årskurserna F-6 samt med tidig matematikinlärning och läsinlärning.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt och vara ett nav i elevhälsoarbetet på skolan, både främjande, åtgärdande men framförallt förebyggande. Vidare behöver du känna ett stort engagemang för och vara drivande i utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete.
Som person är du lösningsfokuserad och flexibel samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Kunskap i digitala system och verktyg är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Tillsammans arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund med tydlig koppling i trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Våra ledord på Vallkärra skola är trygghet, glädje och kunskaper. Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Under läsåret 25/26 har vi startat upp med utvecklingsarbete inom IBIS som är en arbetsmetod utifrån inkluderad beteendestöd i skolan. Detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under kommande år.
Du kan uppleva mer av Stångbyområdets pedagogiska arbete genom vår Instagram: @skolomradetstangby
Vill du bli en av oss?
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Jobbnummer
10017678