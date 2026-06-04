Specialpedagog
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Mjölby Visa alla speciallärarjobb i Mjölby
2026-06-04
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan 4-6 ligger centralt i Mjölby med gångavstånd från tågstationen. I januari 2027 kommer vi tillsammans med Vasaskolan F-3 bilda den nybyggda Lejonbackens skola F-6. Vi har påbörjat vårt arbete inför sammanslagningen till en gemensam skola.
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Genom aktivt deltagande i skolans utveckling, där vi har fokus på att höja kunskapsresultaten och genom vårt IBIS- arbete är en självklar del för dig.
Tillsammans med elever och vårdnadshavare fokuserar vi på att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.
Vill du vara med och göra skillnad i klassrummet? Vi söker en specialpedagog som vill stötta våra elever, personal och vårdnadshavare mot målen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Specialpedagogiskt stöd när det gäller att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Ge handledning, konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på individ, grupp- och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lärande.
Genomföra pedagogiska utredningar samt stötta skolans pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Att genomföra och analysera utredningar samt föreslå lämpliga åtgärder. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.
Tillsammans med Elevhälsoteamet följa upp, utvärdera och stödja utveckling av verksamhetens lärandemiljöer. Genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Specialpedagogen arbetsleds av rektor på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och specialpedagogutbildning.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Lagmansskolan 4-6
Agneta Jonsson agneta.jonsson@mjolby.se 0102345869 Jobbnummer
9946795