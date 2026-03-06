Specialpedagog
Din roll
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare.
Du kommer ingå i vår centrala Barn-och Elevhälsa tillsammans med skolkuratorer, socialpedagoger, skolsköterskor och elevcoacher. Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten kring våra elever.
Vara kommuns alla skolor har under två år deltagit i en utbildningsinsats "Vara stärker lärandet" med stöd från Karlstads universitet.
Ambitionen med insatsen är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom hela styr- och stödkedjan och syftar till ökad måluppfyllelse hos våra elever. I detta arbete har Elevhälsans specialpedagoger en central roll genom att vara delaktiga i enheternas processtödjargrupper- den grupp som leder arbetet på varje skola framåt.
Alla skolor har implementerat modellen EHM- Elevhälsomöte, vilket är en stor del i det förebyggande och hälsofrämjande arbete som sker på skolorna. I modellen samverkar Elevhälsan och skolans olika professioner för att regelbundet i återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog alternativt utbildad speciallärare som kan arbeta som specialpedagog. Tidigare erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i skolan är meriterande.
Du är trygg, stabil och har förmågan att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan arbeta självständigt men ser styrkan med ett team av olika professioner för att få en bild av helheten kring våra elever. Vi ser att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att elevernas bästa alltid finns i fokus.
Din framtida arbetsplats
Vi erbjuder dig en plats i vårt centrala elevhälsoteam som kännetecknas av en varm atmosfär med stöttande och goa kollegor. Vi har ett stimulerande och omväxlande arbete tillsammans i vår Elevhälsa och på våra skolor där vi arbetar i tvärprofessionella team. Som specialpedagog får du kontinuerligt professionell handledning för att bli stärkt och utvecklas i din yrkesroll. Som ny i Elevhälsan erbjuds du en mentor i din egen profession för att landa tryggt i organisationen.
I Vara kommun finns det 9 skolenheter och på enheterna finns det speciallärare anställda som vi har ett nära samarbete med. Det blir en naturlig koppling mellan det dagliga arbetet på skolorna och Elevhälsan. Publiceringsdatum2026-03-06Anställningsvillkor
Provanställning kan komma att tillämpas enligt överenskommelse.
Körkort och tillgång till bil.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Vi hoppas på att du vill bli vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
