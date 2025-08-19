Specialpedagog
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Hos oss inom omsorgen arbetar vi för att ge människor med olika funktionsnedsättningar det stöd de behöver för att klara vardagen och möjligheten att leva så självständigt som möjligt.
Vi utgår alltid från individens styrkor och önskemål och planerar arbetet tillsammans med dem, med vår värdegrund i ryggen: förtroende, omtanke och delaktighet.
Inom enheten daglig verksamhet, sysselsättning och träffpunkter verkställer vi beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). Insatserna är skräddarsydda efter varje persons behov, förmågor och önskemål.
Vi söker en specialpedagog som brinner för delaktighet och kommunikation, och som grundar sitt arbete i både aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Hos oss får du ett självständigt och varierande uppdrag, där du arbetar nära människor och har en nyckelroll i att utveckla verksamheten.
Här får du chansen att vara en del av en arbetsplats där ditt engagemang gör skillnad varje dag - både för brukarna, kollegorna och för hela verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett arbetslag tillsammans med två arbetskonsulenter och samarbetar med kollegor inom Daglig Verksamhet för att främja brukarnas utveckling och välbefinnande. Du stöttar och handleder personal och driver utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå för att säkerställa meningsfull sysselsättning enligt våra uppdrag och kvalitetskrav - alltid med ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.
Som specialpedagog hos oss har du ett särskilt ansvar för personer som kommer från anpassad skola eller har beslut om personlig assistans. Du deltar också i det praktiska arbetet för att, med ditt specialpedagogiska perspektiv, se hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet för brukarnas bästa.
Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.
Vem är du?
Du är utbildad specialpedagog eller har annan pedagogisk utbildning med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är önskvärt.
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och trygg, både i dig själv och i din yrkesroll. Du trivs med att samarbeta och bygger lätt förtroendefulla relationer - både internt och med externa aktörer som anpassad skola, habilitering och boendepersonal.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är flexibel, kreativ och lösningsfokuserad, då vi ofta behöver tänka nytt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Du har ett salutogent förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och en genuin vilja att använda och sprida dina specialpedagogiska kunskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
