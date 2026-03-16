Speciallärare till Vimarskolan F-6
2026-03-16
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi söker nu en speciallärare till åk F-6 på Vimarskolan.
Som speciallärare i vårt resurscentrum ligger ditt fokus på undervisning, utredning och utveckling. Genom undervisning av elever enskilt, i grupp eller i klass bidrar du till att elever når så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån deras kapacitet. Speciallärare är lärarna behjälpliga i genomförandet av screening samt analyserar resultaten i samarbete med specialpedagog.
Som speciallärare bidrar du till ökad undervisningskvalitet genom handledning av personal. Du identifierar risker som kan leda till svårigheter för elevens lärande och kunskapsutveckling, samt utformar förebyggande och främjande åtgärder. Du är lärarna behjälplig i arbetet med pedagogiska utredningar. Tillsammans med kollegorna på resurscentrum analyserar du elevernas kunskapsutveckling och ger lärare förslag på åtgärder och förändringar. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas, känna sig trygga och därtill ge en bra utbildning efter de behov eleverna har.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare med speciallärarexamen, specialpedagogexamen kan i kombination med övriga kvalifikationer komma bedömas som likvärdig
* är väl insatt i grundskolans läroplan
* har erfarenhet av att stötta lärare vid bedömning och betygsättning
* har erfarenhet av att handleda lärare
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av specialläraruppdrag sedan tidigare.
Som person ser vi att du är trygg, stabil och positiv. Du är lugn och lyhörd i ditt bemötande, vilket bidrar till att du skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål.
Du har en kreativ fallenhet och bidrar gärna med tankar och idéer som du också omsätter i praktiken för att utveckla såväl det dagliga arbetet som verksamheten i stort. I det arbetet är du även mån om att skapa delaktighet och engagemang bland såväl kollegor som elever och du uppmuntrar andra till att våga ta initiativ och får således andra omkring dig att växa och utvecklas. Vidare ser vi att du är kommunikativt skicklig person med förmågan att förmedla information på ett tydligt men också pedagogiskt sätt där du anpassar din kommunikation utifrån mottagarens behov och rådande situation.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310750".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0787)
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen
Rektor
Eva Grudemo eva.grudemo@utb.vimmerby.se
9800906