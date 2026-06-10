Speciallärare till skolslussen
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Eskilstuna Visa alla speciallärarjobb i Eskilstuna
2026-06-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Brinner du för att jobba och stötta elever som behöver mycket stöd för att klara sin skolgång och är duktig på att skapa tillit och förtroende? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Skolslussen tillhör utvecklingsenheten och är en central resurs för de kommunala grundskolorna, F-9 i Eskilstuna kommun, vilket innefattar konsultationsteam och akutskola. Vi är ett tvärprofessionellt team med special- och talpedagog, speciallärare, specialpedagog, lärare, kurator och elevassistenter med bred kompetens och lång erfarenhet av elever i komplexa skolsvårigheter. Ett team som är utbildade coacher riktade mot skolverksamhet. Vårt uppdrag är att stödja och utveckla Eskilstunas kommunala grundskolor med specialpedagogisk och psykosocial kompetens för elever med utmanande och omfattande beteendeproblematik. Allt med syfte att hitta fungerande former för en hållbar skolgång för målgruppen, anpassat efter elevens förutsättningar. Som team arbetar vi på organisations-, grupp- och individnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Skolslussen utgår alltid från det relationella förhållningssättet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
På Skolslussen ingår du i en enhet med 8 andra kollegor. Som speciallärare utreder och ämneskartlägger du elever som under en kortare period har behov av en placering i det lilla sammanhanget hos oss. Du möter en liten elevgrupp där behovet ofta är stöd en- till -en vid utredning med syfte att rekommendera åtgärder inom särskilt stöd eller annan skolplacering. Vi ansvarar för placeringar till våra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper.
Ditt fokus kommer att vara på de teoretiska ämnena. Först och främst matematik och engelska men undervisning i andra ämnen kan förekomma utifrån vad eleven har för behov. I övrigt arbetar du ute på skolorna med konsultativt stöd till exempel genom observationer i syfte att stötta skolorna och ta fram förslag på åtgärder för ökad studiero och förbättrad lärsituation. Oavsett insats är det alltid i tätt samarbete med skolan och andra externa aktörer samt vårdnadshavare. Andra uppgifter är exempelvis att ha enskilda samtal med elever och föräldrar samt vara ett stöd i samordningen av nätverk kring elev. Våra elever har oftast omfattande normbrytande problematik och du behöver vara beredd att hantera akuta och utmanande situationer.
Vi erbjuder kollegialt lärande och du kommer delta i flera kompetenshöjande insatser/utbildningar.
Du anställs på en ferieanställning.Kvalifikationer
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Det viktigaste hos oss är bemötandet. Du måste kunna skapa förtroende och tillit hos eleverna. Lyhörd, respektfull och empatisk är viktiga egenskaper samtidigt som du är tydlig. Du behöver vara prestigelös, flexibel och snabbt kunna ställa om då vår verksamhet ofta kräver det. Ingen dag är den andra lik och det är viktigt att du trivs med och kan hantera en oförutsägbar vardag. Vi vill bygga ett team där vi är lyhörda för varandras och elevens behov och ser varje elevs potential.
Då detta är ett arbete som är lätt att engagera sig i krävs också att du också har god förmåga att sätta egna gränser, hantera inre stress och inte ta med dig arbetet hem. Vi vill att du, förutom ett stort engagemang, har ett driv och är utvecklingsorienterad.
I grunden är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik samt en avslutad speciallärarutbildning och B-körkort. Du har minst tre års erfarenhet av att både undervisa i grundskola samt att arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariationer och beteendeproblematik. Har du dessutom utbildning i olika kartläggningsverktyg, erfarenhet av att ämneskartlägga elever samt utbildning i MI och TMO ses det som ett stort plus. Har du behörighet att undervisa i engelska är det meriterande.
Låter det intressant? Varmt välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till en framtid i Eskilstuna där fler lyckas!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9958375