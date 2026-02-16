Speciallärare till Frostaskolan F-6
2026-02-16
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från skola, vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Frostaskolan ligger i de centrala delarna av Hörby och är en F-9 skola med totalt ca 550 elever, skolan är uppdelad i två skolenheter en F-6 del med ca 280 elever och en 7-9 enhet. Skolan har gångavstånd till Lågehallarna och Lågedamsbadet där stor del av idrottsundervisningen sker. Det är också lätt att ta sig ut i naturen från skolan.
På skolan har vi en hög behörighet och kompetens hos våra lärare där målet är att alla elever ska lyckas. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Hörby kommun stärker nu arbetet med elevernas måluppfyllelse i svenska och matematik genom att anställa speciallärare till våra F-6 skolor. Satsningen syftar till att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen, öka likvärdigheten och säkerställa att fler elever når kunskapsmålen. Speciallärarna kommer att arbeta nära elever och pedagoger med både förebyggande och individanpassade insatser.
Som speciallärare hos oss arbetar du nära skolledning, lärare och elevhälsoteam för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du kommer ingå i ett team av fyra speciallärare på skolan där din tjänst är inriktad mot årskurserna F-3. Du kommer också att ha en viktig roll i att handleda kollegor och bidra med specialpedagogisk kompetens. Du kommer även bidra med din kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Undervisa elever i behov av särskilt stöd enskilt eller i mindre grupper
• Utforma och upprätta pedagogisk utredning, åtgärdsprogram samt utvärdera dessa
• Samverka med kollegor, elevhälsa, skolledning, vårdnadshavare och övriga externa aktörer
• Bidra till skolans utvecklingsarbete kring tillgänglig undervisning och inkluderande lärmiljöerKvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning på svenska och svenska som andraspråk
• Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet med goda resultat, av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Övriga kvalifikationer:
• Du har ett relationellt förhållningssätt gentemot elever och vårdnadshavare
• Är tydlig, strukturerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
• Har god samarbetsförmåga och kan utgå från framgångsfaktorer i arbetet med elever
• Vidareutbildning inom ämnena och/eller didaktik samt deltagande i forsknings projekt är meriterande
Vi erbjuder:
• En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Kollegialt samarbete i ett erfaret och kunnigt kollegium
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
