Speciallärare till enskild elev
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten / Speciallärarjobb / Burlöv Visa alla speciallärarjobb i Burlöv
2025-08-22
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Gymnasieenheten i Burlövs kommun erbjuder två av gymnasiets introduktionsprogram, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Vi har ca 55 elever på skolan och personalgruppen består av ca 15 engagerade medarbetare som varje dag försöker se till så att alla elever har en så bra skoldag som möjligt. Våra lokaler hyr vi av Tora Vega Folkhögskola, som ligger i en lugn och rofylld miljö i Åkarp.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är speciallärare, har världens största tålamod och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har autism. Du kommer att ansvara för och undervisa en elev i ett enskilt rum. När det passar kan du och eleven vara tillsammans med andra elever men det beror på elevens dagsform. Du kommer att samarbeta med en elevassistent som också kommer att vara en viktig person för elevens skolvardag. Du ansvarar för att planera elevens dagar och studier samt övriga aktiviteter som kan vara till gagn för elevens utveckling och välmående. Självklart har du stöd av andra duktiga och erfarna kollegor på skolan, så som speciallärare, specialpedagog, förstelärare, studie- och yrkesvägledare och kurator.Kvalifikationer
Speciallärarutbildning är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autism. Du måste trivas med att arbeta på egen hand och att planera ditt arbete självständigt. Du behöver vara flexibel, lösningsfokuserad, positiv och tänka utanför boxen för att se möjligheter istället för hinder. Att kunna skapa en god, varm och stabil relation till en elev som inte alltid är helt lätt att kommunicera med är en förutsättning liksom en stor portion lugn och ett lågaffektivt bemötande. Låter detta som en tjänst för dig, är du välkommen med din ansökan så fort som möjligt!
ÖVRIGT
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025), https://burlov.se/forskolaskola/gymnasium/omgymnasieenheten.4.56aac1e615aa732be4141c4.html Arbetsplats
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Kontakt
Biträdande rektor
Maria Wemmerström maria.wemmerstrom@burlov.se 040-625 65 10 Jobbnummer
9472141