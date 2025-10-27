Speciallärare till Åkersskolan
2025-10-27
Vi letar efter dig som vill vara med och bidra till vår verksamhet med din profession, kreativitet och inspiration! Vill du vara med att utveckla undervisningen och samtidigt bidra till elevers personliga utveckling på Åkerskolan? Då är detta en tjänst för dig!
Åkerskolan är en F-9-skola med ca 440 elever. Skolan ligger i en vacker miljö mitt i samhället Åkers styckebruk, med närhet till natur och idrottsanläggningar. Åkerskolan är en oerhört viktig del av lokalsamhället. Vi söker därför legitimerade lärare som brinner för det pedagogiska arbetet och som vill vara med och göra Åkerskolan till kommunens bästa.
Vi söker nu en engagerad speciallärare till F-3 med fokus på läs - och skrivinlärning samt matematik till Åkerskolan.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam samt tillhör ett arbetslag. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd i matematik och/eller svenska enligt åtgärdsprogram eller som extra anpassning. Undervisning kan ske enskilt, i mindre grupp eller tillsammans med lärare i klassrummet.
Du arbetar nära med våra yngsta elever både enskilt och i grupp samt gör kartläggningar av elever i matematik och/eller svenska som ett underlag för stödundervisningen. Vid behov görs observationer i klassrum utifrån olika frågeställningar. Du ger förslag om olika extra anpassningar som kan stödja elever i behov av stöd i sin kunskapsutveckling. Du stödjer mentor vid upprättande av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, men även handledning kan förekomma. Du håller i elevhälsodiskussioner i arbetslaget där behoven inventeras på organisations- grupp- och individnivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* speciallärarexamen eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* dokumenterad och aktuell erfarenhet av att arbeta på grundskola.
* dokumenterad och aktuell erfarenhet av att arbeta med elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykosociala utmaningar.
* erfarenhet av att planera och leda grupper i olika aktiviteter.
* mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har utbildning i H4, ITPA-3, Bravkod eller andra kartläggningsmetoder.
Vi lägger stor vikt vid din grundläggande inställning till elevers olika förutsättningar att lära, där du ser positivt på att anpassa undervisningen till olika individers behov och förutsättningar. Du är bra på att bygga relationer och värnar om ett bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är positiv och lösningsfokuserad samt engagerar dig gärna i skolans utvecklingsarbete. Du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare ser vi att du vill, i nära samarbete med andra lärare i arbetslaget, arbeta för att våra elever ska uppleva att lärandet är angeläget, utmanande och inspirerande.
Vi vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet.
I enlighet med lagen om legitimationskrav (SFS 2014:458) kan inte lärare utan legitimation erhålla tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation erbjuds därför tidsbegränsad anställning intill dess att legitimation kan uppvisas.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
