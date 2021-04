Speciallärare/specialpedagog till Kung Karls skola åk 4-9 - Kungsörs kommun - Speciallärarjobb i Kungsör

Prenumerera på nya jobb hos Kungsörs kommun

Kungsörs kommun / Speciallärarjobb / Kungsör2021-04-08Kungsör är en trevlig stad mitt i den expansiva mälardalsregionen som lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt och en kunglig historia. Här är det nära till fantastisk natur, Mälarens vatten och ett aktivt fritidsliv. Kungsörs kommun är en spännande arbetsplats som präglas av en dynamisk och modern organisation. Som medarbetare hos oss har du nära till kollegor, chefer och beslutsvägar vilket ger dig goda förutsättningar att samverka, påverka och utveckla.2021-04-08Som speciallärare hos oss arbetar du resursstyrt utifrån det specialpedagogiska behov som finns.I ditt arbete har du ett tätt samarbete med samtliga undervisande lärare, du kommer även ha ett nära samarbete med vårdnadshavare och elevhälsan. Tjänsten kan innebära mentorskap. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och ingå i elevhälsoteamet. I ditt arbete kommer du att undervisa elever i behov av särskilt stöd i olika grupperingar och i klassrumssituationer samt vara delaktig i ansvaret att hålla i processer kring kartläggningar och utredningar. Du ska ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer till elever och vara tydlig och flexibel.KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad lärare. Du är en naturlig ledare i klassrummet och har en god pedagogisk förmåga. Vi ser det som en självklarhet att du har ett positivt förhållningssätt och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med kompetens och värme. Du har ett tydligt ledarskap där du kan sätta gränser. Du har ett starkt engagemang samt lätt för att skapa goda relationer. Du har god förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. För att lyckas i rollen behöver du värdesätta ett nära samarbete med kollegor. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt sätt. Du vill göra skillnad och bidra till elevernas lärande under hela skoldagen. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-11 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-31Kungsörs kommun5677561