Speciallärare/specialpedagog
Malmö Friskola AB / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2026-08-03
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Malmö friskola är en liten skola på Kirseberg i Malmö bestående av en förskola med 50 barn och grundskola och fritidshem med 150 elever. Nu söker vi en person som kan arbeta på en liten skola med korta styrkedjor som är legitimerad och intresserad av pedagogiskt arbete.
Vi söker en speciallärare eller specialpedagog med minst 2-4 års erfarenhet av yrket, du ska:
Som speciallärare
Kunna samarbeta med klasslärare för att anpassa uppgifter och undervisningssituationer för att hjälpa elever att nå kunskapskriterierna.
Arbeta med elever enskilt eller i grupp
Arbeta under eget ansvar med att disponera din tid för att de elever som har behov av specialpedagogisk kompetens får det.
Samarbeta med kurator och specialpedagog i ett elevhälsoteam.
Arbeta för en inkluderande skola.
Som specialpedagog:
Handleda lärare och arbetslag i hur lärare kan anpassa undervisningen och arbeta med tillgängliga lärmiljöer.
Analysera lärmiljöer och undervisningsmetoder.
Samarbeta med kurator och speciallärare i ett elevhälsoteam.
Utreda elevers behov av särskilt stöd och hjälpa till med att utarbeta åtgärdsprogram och bistå vid utarbetning av extra anpassningar.
Arbeta för en inkluderande skola.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Legitimerad specialpedagog eller speciallärare.
Minst 2-4 års erfarenhet av yrket.
God pedagogisk och didaktisk kunskap.
Respektfullt och lågaffektivt förhållningssätt.
Erfarenhet av att anpassa lärmiljöer
Meriter:
Flera år av erfarenhet av specialpedagogiskt arbete
Erfarenhet av kartläggning av SVA elevers kunskaper
Malmö friskola tillämpar individuell lönesättning.
Tjänsten är på deltid och innefattar 40 - 50 % arbetstid.
Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@malmofriskola.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare/specialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Friskola AB
(org.nr 556661-6297)
Södra Bulltoftavägen 21 (visa karta
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212 22 MALMÖ Jobbnummer
10019489