Speciallärare med specialisering matematikutveckling
2026-05-06
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Fredrika Bremergymnasiet ligger centralt i Haninge, cirka 10 minuters promenad från pendeltåget, med närhet till bussar och riksväg 73.
Vi är en av länets största gymnasieskolor med drygt 2000 elever fördelade på 13 program. Här finns en unik bredd av både högskoleförberedande program och yrkesprogram, många med olika inriktningar. Flera av våra utbildningar kan kombineras med våra idrottsakademier, där elitidrottare från hela Stockholmsområdet och övriga landet studerar.
Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. I vår närmiljö finns natur med bad, skid- och löpspår. Vi erbjuder även förmåner som tillgång till gym, friskvårdsbidrag, klämdagar samt möjlighet till löne- och semesterväxling. I rollen ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Fredrika Bremergymnasiet präglas av en prestigelös kultur där fokus ligger på att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers lärande och utveckling. Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll, är nyfiken och engagerad, och som trivs i nära samarbete med kollegor i program- och ämneslag.
Vi är en VFU-skola i samarbete med Stockholms universitet och tar regelbundet emot lärarstudenter. Vi ser därför gärna att du är intresserad av handledning.
Haninge kommun tillämpar tobaksfri arbetstid.
Ditt uppdrag
Vi söker en behörig matematiklärare med speciallärarexamen som vill kombinera undervisning med ett specialpedagogiskt uppdrag.
Du undervisar i matematik och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av din undervisning. I rollen ingår även att stödja elevers kunskapsutveckling genom riktade insatser, både i egen undervisning och i samarbete med kollegor.
Du arbetar nära ämneslag, programlag och elevhälsa för att utveckla undervisningen och skapa goda lärmiljöer som gynnar alla elever. Uppdraget innebär också att bidra till skolans utvecklingsarbete, exempelvis genom att delta i pedagogiska diskussioner och sprida specialpedagogisk kompetens i kollegiet.
Det här söker vi hos dig
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik på gymnasiet
Speciallärarexamen med specialisering matematikutveckling
Vi ser gärna att du:
• har några års erfarenhet av undervisning
• har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd
• har erfarenhet av elevhälsoarbete på individ-, grupp- eller organisationsnivå
• har arbetat i både grundskola och gymnasium (meriterande)
Vill du kombinera din undervisningskompetens i matematik med ett specialpedagogiskt uppdrag och bidra till att fler elever når sin fulla potential? Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Förv för Gymnasie- och vuxenutbildning, Fredrika Bremergymnasiet Kontakt
Biträdande rektor
Sara Höök sara.hook@haninge.se 086068952 Jobbnummer
9896110