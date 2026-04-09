Speciallärare inriktning Intellektuell funktionsvariation AGR
2026-04-09
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en engagerad speciallärare till vår anpassade grundskola. I rollen som undervisande lärare i en klass där eleverna läser ämnesområden ska du ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen så att den blir tydlig, strukturerad och tillgänglig för alla elever. Du har även ett arbetsledande ansvar för resurspedagoger
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av vår anpassade grundskola som består av fyra klasser och ett engagerat arbetslag med lärare och resurspedagoger. Vi arbetar tillsammans i en verksamhet med höga ambitioner och förväntningar på våra elever, där vårt gemensamma mål är att varje elev ska ges möjlighet att nå sin fulla potential.
Under ledning av försteläraren arbetar vi varje läsår med olika utvecklingsområden och till hösten 2026 kommer vi arbeta med matematik och "hur barnet går från teori till praktik och hur ser vi det"?
Du som söker till oss
Krav:
Flerårig erfarenhet av undervisning av elever som läser ämnesområden
God kunskap om alternativa kommunikationsmetoder, exempelvis TAKK
Erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning, autism och intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av att leda och samordna arbetet med resurspedagoger
Meriterande:
Speciallärarexamen inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning med utfärdat legitimation.
TBA utbildning (Tillämpad beteende analys) eller liknande utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever med beteendestörning.
Erfarenhet av att arbeta i V klass , Prorenata
För att trivas i rollen behöver du vara relationsskapande både till elever och vårdnadshavare samt Resurspedagoger, du behöver ha lätt för att samarbeta och vara prestigelös , Du behöver vara lösningsfokuserad då dagarna kan ta en helt annan väg mot vad man hade planerat. För att nå eleverna är det av största vikt att du är strukturerad i din roll som lärare.
Botkyrka kommun tillämpar språktest
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Tumba Kontakt
Bitr.rektor
Catharina Sandberg catharina.sandberg@botkyrka.se 0722172440 Jobbnummer
