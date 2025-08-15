Speciallärare inriktning IF
2025-08-15
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som speciallärare i anpassad grundskola på vår högstadieskola, i nära samarbete med andra lärare och assistenter under hela skoldagen.
Som speciallärare ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor planerar, undervisar och dokumenterar utifrån läroplanen.
Exempel på uppgifter som ingår i arbetet:
• genomföra pedagogiska utredningar
• genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov
• ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
• vara ett stöd i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå
• bidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivå
• göra riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det
• vara en resurs i undervisningen och göra anpassningar och stödja elever utifrån deras specifika svårigheterKvalifikationer
Legitimation som Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Även du med annan lärarlegitimation åk 1-9 och erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är välkommen att ansöka. Meriterande med utbildning/erfarenhet av undervisning inom musik.Dina personliga egenskaper
• Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och kan behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker.
• Du har ett inkluderande förhållningssätt.
• Du har förmågan att skapa goda möten och att samspela med elever, föräldrar och kollegiet.
• Du är en lösningsorienterad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter.
• Du känner dig trygg i skolans värld och är intresserad av pedagogik och olika inlärningsmetoder.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Månadsavlönad
