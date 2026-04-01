Speciallärare i Svenska
2026-04-01
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Gymnasieskolan Vipan i Lund satsar nu på att utveckla en ny och viktig roll, och vi söker därför en engagerad och lösningsfokuserad speciallärare i svenska som vill vara med och göra skillnad för våra elever på gymnasiet!
Som speciallärare i svenska på Gymnasieskolan Vipan i Lund kommer du att arbeta med elever på introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. I denna tjänst får du en viktig roll i att stötta elever i deras språkutveckling, läs- och skrivförmåga samt bidra till att fler når sina mål i svenska.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med svensklärare samt biträdande rektorer, där en av dem blir din närmaste chef.
Vi söker dig som
Har en stark pedagogisk och social förmåga.
Är strukturerad och lösningsorienterad - du ser möjligheter i utmaningar.
Har tålamod och ett stort engagemang för att stödja elevers språkutveckling.
Trivs i en dynamisk gymnasiemiljö där du har många bollar i luften.
Samarbetar väl med både elever, kollegor och skolledning.
Kan vid behov vara ansvarig för prövningar i svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på yrkesgymnasium och introduktionsprogram.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna en ny kollega som brinner för att göra svenska tillgängligt och begripligt för alla elever på gymnasiet!
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Vipan är en stor och dynamisk skola med cirka 1 200 elever fördelade på nio yrkesprogram och ett introduktionsprogram med flera inriktningar. På Vipan finns även det anpassade gymnasiet. Skolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas, där både området runt skolan och skolans egna lokaler moderniseras.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Jakob Herbertsson jacob.herbertsson@lund.se 0734485330 Jobbnummer
9831666