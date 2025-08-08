Speciallärare i matematik åk 7-9
2025-08-08
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Lerbäckskolan kommer du tillsammans med nuvarande specialpedagoger och våra förstelärare ha ansvar för och leda det specialpedagogiska arbetet framåt.
Du kommer att arbeta med kunskaper och färdigheter till elever i behov av särskilt stöd främst för elever i åk 7-9.
Du kommer att vara en viktig del i att genomföra pedagogiska utredningar, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt ge handledning/konsultation till personal angående elever i behov av särskilt stöd. Du kommer också att arbeta i olika undervisningssituationer såväl i klassrum som i mindre undervisningssammanhang.
I dina arbetsuppgifter ingår kontakter med föräldrar samt myndigheter och institutioner. Du kommer att vara involverad vid överlämning och uppföljning vid övergångar mellan skolverksamheter samt ingå i elevhälsoteamet. En viktig del i arbete är att uppmärksamma utvecklingsbehov och vara drivande i utvecklingen mot Lerbäckskolans gemensamma mål.
Du, tillsammans med resten av EHT, har stora möjligheter att påverka upplägget för ert arbete. Ytterligare en del av arbetet innefattar kunskapsspridning till pedagoger och föräldrar om kompensatoriska insatser. Detta för att tidigt stödja eleverna och motverka att behov av stöd uppstår.
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med de andra 7 specialpedagogerna på skolan där vi tillsammans utformar det specialpedagogiska arbetet på skolan. Tillsammans med utvecklingsgruppen har det specialpedagogiska teamet en viktig roll i skolans utvecklingsarbete.
Vi söker dig som
Du har speciallärare i matematik och är minst legitimerad för grundskolan åk 7-9. Du har god insikt och kunskap om grundskolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet.
Du är en tydlig pedagogisk ledare med en vilja att utveckla verksamheten i samarbete med dina kollegor. I din pedagogiska roll är du också initiativtagande, lösningsorienterad och lyhörd för elevers individuella förutsättningar och behov. Du är positiv, utåtriktad och har lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har kunskap om hur du kan använda digitala verktyg i verksamheten. Du ser digitala hjälpmedel både som en tillgång och en förutsättning för din undervisning och elevens utveckling.
Vi kommer att ha löpande urval.
Vi kommer att ha löpande urval.

Varmt välkommen med din ansökan!
Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten på Oskarshem finns vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi ca 850 elever och ca 120 personal. Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två väl fungerande enheter med goda förutsättningar och resultat.
På Lerbäck och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgång och stöttar varandra i motgångar.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Fast månadslön
