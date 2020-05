Speciallärare Grundsärskolan inriktning ämnesområden - Motala kommun, Enhet Särskolan - Speciallärarjobb i Motala

Motala kommun, Enhet Särskolan / Speciallärarjobb / Motala2020-05-29Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.Marieberg är skolan för alla. Här ryms grundskola samt grundsärskolan tillsammans med fritidshem på en och samma skola. Grundsärskolans vision är att vara en modern, öppen, stolt och nyskapande mötesplats för en hållbar utveckling inom lärande, hälsa och demokrati med sikte mot framtiden. Alla ska känna tilltro till den egna förmågan och bidra till attarbetsglädje, engagemang och att framtidstro präglar vår verksamhet. Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft, då deras utveckling stimulerar till att ständigt söka den främsta och bästa undervisningsformen för varje enskild individ2020-05-29Som speciallärare arbetar du som klasslärare i en klass på grundsärskolan med inriktning ämnesområden. Du har huvudansvaret för undervisningen, handledning av elevassistenter, kontakter med övriga aktörer och ett helhetsansvar för eleverna tillsammans med andra.Du är även en del i arbetslaget vilket innebär både självständiga och gemensamma uppgifter.I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och att följa upp elevernas resultat och måluppfyllelse.Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation mot grundskolans tidigare år med inriktning ämnesområde. Du ska även ha examen om 90hp/60p som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Du behöver ha goda kunskaper och erfarenhet av att planera och undervisa elever i grundsärskolan.Du behöver även ha erfarenhet och förmågan att leda ett arbetslag mot verksamhetens mål. Du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.ÖVRIGTTillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 10 augusti 2020.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-11Motala kommun, Enhet Särskolan5244209