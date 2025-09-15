Speciallärare F-6
2025-09-15
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vittarydskolan är en skola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger cirka 1,5 mil norr om Ljungby. Vi är en mindre skola där alla känner alla och där alla hjälps åt. Vi har bra och ändamålsenliga lokaler med stora härliga utegårdar både på skolan och förskolan. Fritidshem och förskoleklass delar lokaler.
Skolan har en naturskön omgivning och nära till naturen.
På Vittarydskolan har vi utbildad kompetent personal och vi vill tillsammans skapa en miljö där alla känner arbetsglädje, motivation och engagemang.
Vi söker nu en speciallärare till årskurserna F-6.
I ditt uppdrag som speciallärare planerar och genomför du egen undervisning. Du arbetar även med kartläggning, handledning och observation av enskilda elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetat kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd.
Du ingår i elevhälsan som består av rektor, kurator och skolsköterska.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är legitimerad lärare/speciallärare med en godkänd lärarexamen för undervisning i grundskolans årskurs F-6 eller har annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av specialundervisning/pedagogiskt resursarbete i svenska, matematik och engelska. Vi ser att du har förmågan till ett gott samarbete med ett lösningsfokuserat förhållningssätt i ett arbetslag där höga förväntningar och kollegialt lärande står i fokus.
Du ska kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter, se möjligheter i förändringar, lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt, värdesätta olikheter och lägga stor vikt att arbeta mot skolans uppdrag och mål. Det innebär att du tillsammans med övriga pedagoger leder, organiserar och strukturer arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
