Speciallärare deltid
Europaskolan Utbildning AB / Speciallärarjobb / Strängnäs Visa alla speciallärarjobb i Strängnäs
2025-11-03
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Europaskolan Utbildning AB i Strängnäs Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet speciallärare. Vi ser gärna att du har minst tre (3) års erfarenhet.
Primära arbetsuppgifter
• Individuellt arbete med elever i behov av läs- och skrivträning.
• Kartläggning och utredning av elever i behov av särskilt stöd.
• Delta i elevhälsoteamets arbete och möten.
• Vara "bollplank" till kollegor och ämneslag.
• Ha kunskap om kompensatoriska hjälpmedel. Om tjänsten
Till vårterminen 2026 ska vår speciallärare Therese vara föräldraledig på deltid och vi söker därför en vikarie.
Vi söker dig som är behörig speciallärare enligt skollagens krav och har flera års erfarenhet i yrket. Kanske är du nybliven pensionär och tycker att en deltidstjänst vore precis lagom. Du är trygg i din roll och trivs i möten med eleverna. Du har erfarenhet av utredningar och det individuella arbetet tillsammans med elever i behov av särskilt stöd.
Du är van att bygga och utveckla relationer och ser mötet med eleven även utanför klassrummet som värdefullt och nödvändigt för att lyckas med uppdraget. Du tycker om att samarbeta och vill arbeta nära både kollegorna i det egna arbetslaget och med annan personal på skolan. Det är avgörande att du vill arbeta tillsammans med andra pedagoger för att tillgodose att våra elever kommer så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du har stark egen drivkraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du uppskattar att möta elever i behov av både stöd och stimulans där din pedagogiska skicklighet får användas
Värdegrund
Europaskolans verksamhet bygger på humanistisk och vetenskaplig grund där vi vill utveckla varje elev till en trygg och ansvarstagande individ. I vårt uppdrag ingår att förbereda eleverna för framtida utmaningar och ge dem en bra start i livet.
Om Europaskolan Rogge
Europaskolan Rogge började sin verksamhet 2008 och ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan och drivs i form av ett aktiebolag utan krav på vinstutdelning. Stiftelsen är även politiskt och religiöst oberoende. Allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten för att utveckla undervisningen och skolan.
Europaskolan Rogge ligger nära centralstationen, på historisk mark, där det bedrivits utbildning sedan 1700-talet. Förutom skolans personal involverar vi personer från näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer vilka är en viktig del i skolans förebilds- och fortbildningsarbete.
Läs mer om oss här: https://www.europaskolan.se/rogge/
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen och trivas hos oss tror vi att du har följande personliga egenskaper;
• Lösningsorienterad
• Engagerad
• Nyfiken
• Fokuserad
• Ordningsam med respekt för regler och arbetssätt
• Hög nivå av självledarskap
• Förmåga att leda och planera eget arbete
Vad kan du förvänta dig av oss?
• Vikariat
• Möjlighet till flextid
• Friskvård
• Trivselgrupp
• Ordning och reda
• Erfarna kollegor och skolledning
• En arbetskultur där vi ställer upp för varandra
Ansökan
CV och personligt brev skickas till: ansokan.rogge@europaskolan.se
Märk din ansökan med "Speciallärare vt26"
Vi vill skyndsamt hitta en lösning varvid urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om anställningen
Arbetsplatsen lokalisering är Solstigen 2-4, 64540 Strängnäs
Arbetsgivaren är Europaskolan Utbildning AB, https://www.europaskolan.se/
Kontakt: Maria Viklund, biträdande rektor, maria.viklund@europaskolan.se
0152-33 35 02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: ansokan.rogge@europaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Speciallärare vt26"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Europaskolan Utbildning AB
(org.nr 556747-8416), http://www.europaskolan.se/rogge/
Solstigen 2-4 (visa karta
)
645 40 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Europaskolan Rogge Kontakt
Biträdande rektor
Maria Viklund maria.viklund@europaskolan.se 0152-33 35 02 Jobbnummer
9585733