Speciallärare Björktorpsskolan
2026-01-16
Björktorpsskolan är en F-6-skola med cirka 600 elever. Skolan ligger centralt i Eskilstuna, med närhet till både grönområden, centrum och tågstation. Våra elever speglar stadens kulturella mångfald och vi arbetar aktivt för en inkluderande skolmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas och lyckas. Samarbete är en självklar del av vår vardag och hos oss arbetar du sällan ensam. Våra arbetslag präglas av hög trivsel, bred kompetens och ett tryggt, familjärt klimat där vi stöttar varandra. Vi är stolta över vår flexibilitet och vårt gemensamma fokus på barnets bästa.

Arbetsuppgifter
Som speciallärare planerar, genomför och följer du upp undervisning utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Du arbetar både i klassrummet tillsammans med lärare, i mindre grupper och med enskilda elever. Undervisningen anpassas med hjälp av pedagogiska stödinsatser, till exempel bildstöd, digitala verktyg och lärplattformar. I rollen ingår även att stötta och handleda lärare kring pedagogiska anpassningar i undervisningen.
Du är en del av elevhälsoteamet och samarbetar med andra yrkesroller samt skolans lärare. Du bidrar i kartläggningar och screeningar, främst inom skolans kärnämnen. Vid behov har du även kontakt och möten med elever och vårdnadshavare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen, eller som studerar till speciallärare och befinner dig i slutet av utbildningen. Du har god kännedom om det svenska skolsystemet och erfarenhet av arbete i grundskolan. Du arbetar strukturerat och är trygg i dokumentation och uppföljning av pedagogiska insatser.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du trivs i en flexibel roll där arbetsuppgifter och prioriteringar kan variera. Samarbete är en självklarhet för dig och du vill bidra till skolans fortsatta utveckling genom engagemang och ansvarstagande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Ida Tunberg ida.tunberg@eskilstuna.se Jobbnummer
9688887