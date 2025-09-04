Speciallärare åk F-6 Nyhemsskolan
2025-09-04
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.
Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Vill du göra verklig skillnad för elevernas lärande och utveckling?
Nyhemsskolan i Katrineholm söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning mot grundskolans tidigare år, som brinner för att skapa inkluderande lärmiljöer och ge stöd till elever i behov av särskilt stöd.
Vi erbjuder
• En skola med engagerade kollegor och ett starkt elevfokus.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Tillgång till kompetensutveckling och stöd från elevhälsoteam.
• En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, trygghet och lärande.
Till vårterminen 2026 behöver Nyhemsskolan rekrytera en speciallärare till undervisning i åk F-6. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; till exempel klasslärare, lärare i fritidshem och elevhandledare.
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare och elevhälsoteam för att identifiera behov, planera insatser och följa upp utveckling.
Du kommer att:
• Arbeta både förebyggande och åtgärdande med elever i behov av stöd.
• Genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar.
• Stödja kollegor i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.
• Bidra till skolans utvecklingsarbete kring tillgängliga lärmiljöer.
Du ingår i ett team tillsammans med skolans övriga speciallärare och är en del i vårt elevhälsoteam.
Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen utifrån skolans prioriterade mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har speciallärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år.
• Har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
• Är trygg i att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
I ditt ledarskap är du en tydlig ledare och i undervisningssituationen har du förmågan att skapa en lärande arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Din undervisning är varierad och anpassas utifrån den enskilde eleven. I din undervisning skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå mål och bedömningskriterier. Din elevsyn är inkluderande och du ser till hur den enskilda elevens och gruppens behov bäst ska tillgodoses.
För att trivas i rollen hos oss behöver du vara utvecklingsinriktad, se varje enskild elevs behov och har nära till glädje och skratt. Du vill arbeta med alla arbetsuppgifter som ingår i uppdraget och har ett helhetsperspektiv på elevens utveckling. Du är inkännande, flexibel och har ett stort engagemang för alla elever. Du trivs med att skapa ett gott samarbetsklimat med elever, medarbetare och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Personligt brev och CV
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
