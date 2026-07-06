Speciallärare
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret / Speciallärarjobb / Östhammar Visa alla speciallärarjobb i Östhammar
2026-07-06
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi söker just nu en speciallärare till Frösåkersskolan i centrala Östhammar. På Frösåkersskolan arbetar vi målmedvetet för att varje elev ska få det stöd som behövs för att lyckas i skolan. Nu söker vi en engagerad och kunnig speciallärare som vill vara en del av kollegiet på vår skola.
Hos oss får du kompetensutveckling och möjlighet till kollegialt lärande. Vi har ett starkt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. Vi är måna om att ta tillvara på din kompetens och därmed får du möjlighet att påverka ditt arbetssätt och därmed utveckla vår verksamhet. Vi är tacksamma för den goda stämning vi har i arbetsgruppen och vårt mål på skolan är att vara en plats där både personal och elever trivs och vill vara.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas individuella behov. Arbetet sker i nära samarbete medklasslärare, specialpedagog, elevhälsoteam och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har speciallärarexamen med inriktning mot matematik. Du har tidigare erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Det är meriterande om du även arbetat inriktat mot språk-, läs- och skrivutveckling eller är behörig att undervisa i svenska, no, so och engelska. Kunskap king NPF ses också som en fördel.
Som person anpassar du dig lätt till nya förutsättningar och krav, vilket är viktigt då fokuset på vart insatser behöver riktas snabbt kan förändras. Du är är relationsskapande och samarbetsinriktad vilket vi värdesätter såväl i kontakt med elever, vårdnadshavare och andra kollegor. Utöver detta har du en god struktur över ditt arbete och känner ett ansvar att leverera bästa möjliga undervisning för att eleven ska uppnå uppsatta mål.
Låter detta som en beskrivning av dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
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742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Kontakt
Sveriges Lärare
Sofia Lindgren sofia.lindgren@edu.osthammar.se Jobbnummer
9993514