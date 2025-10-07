Speciallärare
Stift Annaskolan / Speciallärarjobb / Hedemora Visa alla speciallärarjobb i Hedemora
2025-10-07
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Annaskolan i Hedemora
ARBETSUPPGIFTER
Är du utbildad speciallärare som brinner för undervisning och att arbeta med barn och ungdomar? Har du dessutom fingertoppskänsla att möta elever i olika svårigheter samt bekväm i rollen att vara bryggan mellan elev och undervisande lärare? Då kan du vara rätt person för oss!
Som speciallärare på Annaskolan klass 1-9 utgår det särskilda stödet främst från kärnämnena, men ibland behöver eleverna även hjälp i andra ämnen. Utöver undervisning kommer du även att arbeta med pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, vara medlem i elevhälsoteamet samt handleda personal. Är du en person som vill och vågar göra skillnad?
Tveka inte att söka tjänsten!
Tjänsten är deltid på 60-80%.
KVALIFIKATIONER
Formella kompetenser:
Vi har som krav att du som söker har legitimation och behörighet som speciallärare, eller deltar i fortbildning som syftar till att hen ska få en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med undervisning på högstadiet.
Personliga kompetenser: Vi söker dig som är pedagogisk med god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du är dessutom flexibel och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är samarbetsinriktad och arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är dessutom självständig och har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: catrin.gavert@annaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Annaskolan
Dormsjö 371 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Annaskolan Kontakt
HR-ansvarig
Catrin Gävert catrin.gavert@annaskolan.se 0225-23111 Jobbnummer
9544466