För närvarande bedriver vi vår verksamhet i modulskola, på Barnhemsgatan i Köping. Detta är en spännande tid för oss, då vi ser fram emot att flytta in i en helt ny skola som beräknas stå klar i augusti 2027. Den nya skolan kommer att erbjuda moderna och inspirerande lärmiljöer som stödjer både elevernas och personalens utveckling.
Vi har elever i årskurs F-6 och fritidshem i samma byggnad. Vi strävar efter att skapa en trygg miljö och en god arbetsplats, därför har vi förstärkt varje arbetslag med en extra pedagog och anställt personal som fokuserar på förebyggande arbete och stöd för elevernas utveckling.
Vi är en mångkulturell skola där eleverna lär sig att ta ansvar och samarbeta med andra. Språkutveckling och sociala färdigheter är centrala mål för oss. Vår vision är tydlig: "Vi lägger grunden för hur man genom kunskap, ansvar och framtidstro lyckas i livet!" Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och motiverad att nå sin fulla potential.
Genom att fokusera på kunskap, ansvar och framtidstro, förbereder vi våra elever för att lyckas i livet och bidra positivt till samhället.
Vill du vara med och utveckla vår skola till det bättre? Läs mer om oss på: www.koping.se/nyckelbergsskolan.
Som speciallärare behöver du vara engagerad i elevers lärande och utveckling. Du ska använda din specialpedagogiska kunskap för att hjälpa eleverna att nå sina mål. I ditt uppdrag ingår även att handleda pedagoger och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.
* Du arbetar som speciallärare i mindre elevgrupper samt enskilt med elever.
* Du ska vara ett stöd till lärarna i hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever.
* Du ska kunna möta vårdnadshavare och driva möten både tillsammans med kollegor, och på egen hand.
* Du har ansvar för att skriva och sammanställa pedagogiska kartläggningar och utredningar om särskilt stöd samt att upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. I detta arbete är det en självklarhet att du samarbetar med pedagogisk personal, elev och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du skapar goda relationer med elever, lärare och vårdnadshavare. Du är driven och har ett nära samarbete med kollegor. Du är kunnig i olika kartläggningsmaterial samt metoder kring analys av elevernas behov.
Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad, ser gemensamt arbete som en tillgång och har goda kunskaper om kvalificerade samtal. Fördjupad kunskap om barns olika förmågor till inlärning, olika pedagogiska inriktningar för lärandet samt åtgärdande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Vi söker dig som har utbildning som speciallärare alternativt specialpedagog och med en lärarexamen med inriktning mot grundskolan.
Om du fortfarande studerar till speciallärare/specialpedagog är du också välkommen att visa ditt intresse att arbeta hos oss.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsprocessen.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
