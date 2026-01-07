Specialkock inom persisk matlagning
2026-01-07
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Vi söker nu en erfaren och passionerad specialkock med inriktning på persisk matlagning till vårt kök. Vi är en restaurang som vill erbjuda genuina smaker från det persiska köket, där tradition, kvalitet och hantverk står i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trivsam miljö med fokus på äkta råvaror och genuina matupplevelser.

Dina arbetsuppgifter
Som specialkock kommer du att ansvara för att:
Planera, förbereda och tillaga rätter enligt traditionella persiska recept och tekniker
Utveckla menyn och bidra med nya idéer inom det persiska köket
Säkerställa hög kvalitet på matlagning och presentation
Arbeta effektivt i team och bidra till en god arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av persisk matlagning och dess specifika tekniker, t.ex. hantering av saffran, örter, ris (polo/tahdig), grytor (khoresht) och grillrätter (kebab)
God kännedom om råvaror och kryddor typiska för det persiska köket
Noggrannhet, kreativitet och passion för mat
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
Yrkesutbildning som kock eller motsvarande erfarenhet är meriterande
Tillträde enligt överenskommelse.

Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
