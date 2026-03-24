Specialistundersköterska till Skogsbrynet
2026-03-24
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Skogsbrynets demensboende är ett boende med 18 platser.
Boendet ligger i Stöde och består av ett plan. Skogsbrynet är bemannat dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats dagtid under vardagar, och övrig tid finns kommunens sjuksköterskor tillgängliga. Vi som arbetar på Skogsbrynet ansvarar för att de boende ska känna sig trygga och få den hjälp och det stöd de behöver. Behoven varierar från enklare praktiska sysslor i hemmet till avancerad och kvalificerad omvårdnad samt olika hälso- och sjukvårdsinsatser. På Skogsbrynet har vi många ansvarsområden och stora möjligheter att utvecklas och ta ansvar, både individuellt och i grupp, till exempel inom dokumentation och hälso- och sjukvårdsuppdrag.
Så här bidrar du i rollen som undersköterska: att service och omvårdnad ges utifrån den enskildes individuella beslut samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Målet är att ge omvårdnad och service med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt. Arbetet ska utföras professionellt, med lyhördhet och respekt gentemot vård- och omsorgstagaren. I denna roll innebär det även att du som specialistundersköterska är behjälplig på Knutshemmet vid behov. Knutshemmet är ett somatiskt boende med idag 17 platser. Knutshemmet är beläget ca 500 meter från Skogsbrynet.
Så här bidrar du i rollen som specialistundersköterska
I arbetsuppgifterna ingår:
- Arbeta aktivt för en god omvårdnad för dementa boende.
- Ha förmågan att kunna stötta och handleda arbetsgruppen i svåra situationer som kan uppstå i arbetet med boende med demens.
- Ge omvårdnad och service till vård- och omsorgstagare med god kvalitet.
- Ansvara för kontaktmannaskap, vilket innebär ett samordnande ansvar kring vård- och omsorgstagaren.
- Upprätta och följa upp genomförandeplaner i dialog och delaktighet med vård- och omsorgstagaren.
- Utföra städning, tvätt och matlagning.
- Dokumentera enligt SoL och HSL.
- Genomföra riskbedömningar för både vård- och omsorgstagare och arbetsmiljön.
- Handleda nyanställda och elever.
- Delta i verksamhetens utveckling samt utveckla det egna arbetssättet.
- Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL.
- Aktivt ta ansvar för en eller flera ombudsroller.
- Samarbeta med kollegor, chefer och tvärprofessionella team.
- Vid behov utförs arbetet även på Knutshemmet.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker har specialist undersköterskeutbildning med inriktning demens, med godkända betyg. Du ska kunna uttrycka dig lugnt och tydligt i kommunikationen med brukare när olika situationer uppstår. Det är meriterande om du tidigare arbetat med demens samt har vana av BPSD. Du behöver också kunna dokumentera skriftligt på svenska samt förstå och ta del av skriftlig information. Du har förmåga att erhålla och bibehålla delegering enligt HSL. Du har grundläggande IT-kunskaper samt erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem och att hantera e-post. B-körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte bor i närområdet, eftersom bussförbindelser kan saknas under vissa tider och perioder.
Som person är du stabil och tydlig med god samarbetsförmåga. Du arbetar självgående, strukturerat och har en stark problemlösande analysförmåga.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/227".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anna Vinroth, enhetschef 073-4198035
9815686