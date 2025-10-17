Specialistundersköterska Till Martina Bumm I Bromma
The We Select Company AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina BUMM Bromma!
Vill du arbeta på en arbetsplats där barn och ungas hälsa alltid står i centrum - och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och som person? Då kan Barnsjukhuset Martina vara rätt plats för dig.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är Stockholms största vårdgivare inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, med över 250 medarbetare på flera mottagningar i staden. Vår största enhet finns på Sophiahemmet.
Vi bedriver barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Utöver detta driver vi tre BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Grunden i vår verksamhet är allmänpediatrik, men vi har även många subspecialister. Vi har spetskompetens inom bland annat ADHD, astma/allergi, gastroenterologi, obesitas och uroterapi, och även en aktiv dietistverksamhet.
Om enheten i Bromma
Nu söker vi en engagerad specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård till vårt team på Martina BUMM Bromma.
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där undersköterskor, barnsjuksköterskor, barnläkare, barnpsykiater, verksamhetssamordnare och psykolog som samarbetar nära för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Hos oss är kunskapsdelning, kompetensutveckling och handledning en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande miljö där arbetsglädje och gemenskap står i fokus. Som arbetsgivare är vi flexibla och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för dig och för verksamhetens behov.
Din roll
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av vårt vårdteam och bidrar till att skapa trygga möten för barn, unga och deras familjer. Du arbetar nära våra barnsjuksköterskor och barnläkare i det dagliga mottagningsarbetet.
Dina arbetsuppgifter är varierande och kontakten med patienter stor, både på mottagningen och via våra digitala kanaler. Basen i arbetet är administrativ, men du ska också känna dig trygg i kliniska patientmöten och ha vilja att lära dig nya arbetsmoment.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete och telefonrådgivning. Du trivs i en miljö där dagarna varierar och där samarbete och engagemang driver arbetet framåt.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
• Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska alternativt arbetsgivarintyg som styrker att du var tillsvidareanställd som undersköterska 1 juli 2023 enligt övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Erfarenhet av barnsjukvård
• Vana av arbete och dokumentation i journalsystemet Take Care
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt engelska
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och stark arbetsglädje
• Ett akademiskt klimat med internutbildningar
• Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Flexibla arbetstider för balans mellan arbete och privatliv
• En värderingsstyrd kultur med fokus på kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt och tryggt bemötande och bidrar till en kultur där patientsäkerhet och arbetsglädje går hand i hand.
Tjänsten kan utformas som hel- eller deltid.
Ansökan
Är du intresserad av att bli en del av vårt team är du varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://barnsjukhusetmartina.se/
Tunnlandet 11 (visa karta
)
168 36 BROMMA Arbetsplats
Martina Bumm Bromma Jobbnummer
9563335