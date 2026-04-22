Specialistundersköterska till Kulltorps vård- och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi behöver utöka vårt team med fler specialistundersköterskor. Vi hoppas du är vår nya kollega i teamet!
Kulltorps vård- och omsorgsboende är en Silviahemscertifierad verksamhet och vi arbetar utifrån personcentrerad vård. Vi strävar efter att arbeta med våra hjärtan och ett gott bemötande. Verksamheten drivs av två enhetschefer som har ett nära ledarskap.
Kulltorps vård- och omsorgsboende är ett vård-och omsorgsboende med 28 somatiska platser, 28 demensplatser och 14 korttidsplatser fördelat på fem våningar. Kulltorp finns vid Tantolunden med närhet till tåg och bussförbindelser.
Vi erbjuder
För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter. Vi är sex vård-och omsorgsboenden på Södermalm i egen regi och vi samarbetar för att arbeta så likställigt som möjligt. Det finns goda friskvårdsmöjligheter där förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag samt möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym. Vi erbjuder även möjlighet till semesterväxling.
Hos oss arbetar du som specialistundersköterska på rullande schema med dag/kväll samt helg varannan vecka och du har alltid flera kollegor på plats.
Din roll
Som specialistundersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre. Du ska hjälpa och stödja den äldre i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos den äldre och hjälpa till med den äldres sociala kontakter. Du ska ansvara för att den äldre får delta i olika aktiviteter och få stimulans för sitt välbefinnande samt erbjuda den äldre möjlighet till utevistelse. Du ska även ha kontakt med anhöriga, medverka vid vårdplanering och teammöten samt dokumentera enligt SoL. Du skall dessutom följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad till specialistundersköterska
har arbetserfarenhet från äldreomsorg
har erfarenhet av BPSD
behärskar det svenska språket i både tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagares behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du förväntas att vara flexibel, då arbetet kräver det.Publiceringsdatum2026-04-22Övrig information
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms sdf, Kulltorps vård- och omsorgsboende Kontakt
Ulf Bjerregaard, Kommunal 08-50812220 Jobbnummer
9868332