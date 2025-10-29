Specialistundersköterska till hemtjänsten
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Dina arbetsuppgifter
Vår vision är tydlig: "En Vårdsmart Omsorg för Framtiden". Vill du vara med och forma framtidens vård- och omsorg? Då kan du vara den vi söker! För att möta den åldrande befolkningen och samtidigt bibehålla god kvalitet behöver vi bli fler med rätt kompetens.
I maj 2026 kommer Linköping kommun att ta över ansvaret för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och biståndsbedömda trygghetsboenden i område sydväst som omfattar Lambohov, Skäggetorp, Vikingstad samt Ulrika/Nykil.
I rollen som specialistundersköterska stödjer och stöttar du den enskilde i dennes vardag. Du möter en stor variation av behov och utmaningar, vilket gör arbetet både omväxlande och givande.
Tillsammans med dina kollegor kommer du ansvara för att strukturera och planera insatser som den enskilde är i behov av. Det kan vara stöd i olika sammanhang för att klara den dagliga livsföringen och ge rätt omvårdnad. I ditt arbete förväntas du ha fördjupade kunskaper som bidrar till kvalitetshöjande insatser genom att bland annat handleda övrig omvårdnadspersonal och anhöriga. Du kommer i ditt arbete delta i det multiprofessionella teamet varannan vecka tillsammans med legitimerad personal samt verksamhetschef. .
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen växer och vi söker dig som vill vara med från start och utveckla våra verksamheter. Om du drivs av utveckling är det här en möjlighet för dig.
Tillsammans med våra 1 500 medarbetare arbetar vi för att Linköpingsborna ska få en meningsfull och värdig tillvaro. Varje år utför vi vård och omsorg för cirka 4 100 personer och bidrar till kommunens utveckling inom sektorn.
Linköpings kommun tar över hemtjänst och trygghetsboenden i område sydväst som omfattar Lambohov, Skäggetorp, Vikingstad och Ulrika/Nykil. Du kommer få en placering i någon av våra nya verksamheter. Vi ser gärna att du börjar innan 1 maj för att kunna erbjuda en gedigen introduktion i en av våra befintliga verksamheter.
Du ingår i gruppen av omvårdnadspersonal och arbetar med övriga kollegor dagtid samt varannan helg.
Du som söker
Vi söker dig med godkänd utbildning som specialistundersköterska. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av hemtjänst.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kontakter med brukare och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Vi ser det även som meriterande med ytterligare språkkompetens.
Du har god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete. Du behöver kunna cykla och det är meriterande med B-körkort.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och är medveten om mål och kvalitetsstandard. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har en specialistkunskap som du underhåller kontinuerligt samtidigt som du är en kunskapsresurs för andra där du visar god förståelse för hur individen tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Språktest ingår som en del i rekryteringsprocessen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställnng
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 10
Ref. nr:
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
