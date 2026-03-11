Specialistundersköterska till Furuliden
2026-03-11
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi erbjuder dig
Som medarbetare i Alvesta kommun får du 25-32 semesterdagar, förmånliga pensionsavsättningar och föräldrapenningtillägg. Du har även rätt till friskvårdsbidrag, subventionerad träning, förmånscykel, 365-dagars kollektivtrafikbiljett, kollektivavtalade försäkringar, bidrag för fritidsstudier samt fritt kaffe, te och frukt på arbetsplatsen.
Om arbetsplatsen
Furuliden är ett trivsamt och modernt särskilt boende beläget i hjärtat av Moheda. Här arbetar vi med stort engagemang för att skapa en trygg, varm och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska hos oss är du en viktig del i att skapa trygghet, omsorg och livskvalitet för de äldre. Du deltar i planering och uppföljning av det dagliga arbetet, ger handledning till kollegor och arbetar med förbättring av rutiner i syfte att höja kompetens och kvalité.
I det dagliga arbetet ger du stöd utifrån varje persons behov till exempel:
* personlig omvårdnad, exempelvis stöd vid uppstigning och läggning
* stöd i samband med sociala aktiviteter
* dokumentation enligt gällande lagstiftning och interna riktlinjer
* delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom läkemedelshantering, insulinadministrering, sondmatning och liknande åtgärder, utifrån omsorgstagarens individuella behov. I uppdraget ingår samarbete med kollegor, sjuksköterska och övriga professioner. Kontakt med anhöriga ingår som en del av arbetet.Kvalifikationer
* Godkänd utbildning som Specialistundersköterska
* Förmåga att uttrycka sig väl i svenska, i tal och skrift
Vi söker dig som har en genuin vilja att göra skillnad för andra och drivs av att skapa trygghet för omsorgstagare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar framförallt nedan egenskaper i denna roll:
* Trygg: Är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
* Samarbetsförmåga: Anpassar sig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Lösningsorienterad: Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
ÖVRIGT
