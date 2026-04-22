Specialistsjuksköterskor Till Biva I Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyexaminerad eller mer erfaren specialistsjuksköterska inom intensivvård, barn och ungdom eller anestesi och letar efter en ny jobbutmaning? Vill du bli en del av vår viktiga verksamhet inom barnintensivvård (BIVA)? Här ges en unik möjlighet att få vara med och utveckla vår verksamhet och bli en del av en arbetsplats som präglas av stor stolthet och kompetens. Ta chansen och sök den lediga tjänsten hos oss som specialistsjuksköterska till BIVA i Lund.
BIVA i Lund ingår i verksamhetsområde (VO) barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi bedriver högspecialiserad intensivvård för barn och ungdomar i åldrarna 018 år och är en av fyra barnintensivvårdsavdelningar i Sverige. Vi har NHV-uppdraget (nationell högspecialiserad vård) för barnhjärtkirurgi och barnkirurgi. Våra patientgrupper är barn och ungdomar med medfödda hjärtmissbildningar, medfödda kirurgiska missbildningar, akuta infektioner, trauma, metabola sjukdomar samt barnmedicinska sjukdomar inom neurologi, onkologi och ortopedi. Verksamheten befinner sig i en positiv förändring och utveckling inom flera områden såsom kompetensförstärkning, utbildning, kvalitetssäkring och patientsäkerhet, vilket ger positiva effekter för både patienter och medarbetare. Personcentrerad vård samt en hög patientsäkerhet är i fokus.
Vår stolthet är att vi har världsledande resultat inom barnintensivvård!
När jag började på BIVA i somras fick jag till mig en kommentar av mina vänner "Man ser verkligen på dig att du gillar det du jobbar med". Och det gör jag! Jag hade aldrig arbetat med barn innan och tycker det är helt fantastiskt. Jag har stöttande kollegor som låter mig vara ny och jag lär mig något nytt varje dag. Det är en fantastisk utmaning med så mycket utbyte och jag är så glad att jag antog den. säger specialistsjuksköterskan Sara Erixson.
Välkommen till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Vi är i ett skede där vi fortsätter att expandera och målet är att vi ska få fler vårdplatser, därför söker vi efter två specialistsjuksköterskor till vår enhet. Vi ser fram emot att välkomma flera nya kollegor!
Oavsett om du är ny i rollen som specialistsjuksköterska eller mer erfaren får du en introduktion utifrån ett individuellt anpassat introduktionsprogram satt efter dina förutsättningar samt handledare som vägleder dig under hela perioden. Under ditt första år tilldelas du en mentor som följer din utveckling på arbetsplatsen. Vi värdesätter kompetensutveckling och erbjuder därför alla våra medarbetare regelbundna utbildnings- och hospiteringsdagar utifrån en kompetenstrappa som bas. Vi planerar att ansluta oss till Region Skånes kompetens- och tjänstemodell under andra halvåret 2026.
Vidare får du möjlighet att ingå i en reflektionsgrupp där nyanställda träffas och blir vägledda av erfarna kollegor.
Vi ser goda möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete inom området för att kunna erbjuda en högkvalitativ vårdkedja. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med tillsammans med dina engagerade och erfarna arbetskollegor.
Du är varmt välkommen att hospitera hos oss för att få en personlig inblick i vår verksamhet!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har en specialistutbildning med inriktning intensivvård, barn och ungdom eller anestesi. Vidare har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Arbetslivserfarenhet inom intensivvård eller barnsjukvård är meriterande.
Vi söker dig som gillar utmaningen att arbeta inom intensivvård och tycker om vårdarbete med mycket medicinteknisk utrustning i balans med omvårdnad. Det är viktigt att du kan se helheten men också det specifika för varje barn och familj. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete. Du ser möjligheter och vill vara med att bidra till utveckling.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot just din ansökan!
Observera att denna annons är publicerad under flera yrkeskategorier, du kommer därmed att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315901".
Detta är ett heltidsjobb.
Yvonne Berglund, specialistsjuksköterska, barn 073-040363
9869917