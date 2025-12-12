Specialistsjuksköterska kognitiv svikt
2025-12-12
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv? Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Avdelning Hälsa, vård och förebyggande består av hemtjänst och hemsjukvård. För att hitta de bästa individuella lösningarna arbetar vi i tvärprofessionella team. I utvecklingsarbetet ligger fokus på digitala lösningar som förenklar vardagen för medarbetare och hjälper till att säkerställa en god kvalité för medborgarna.
Som demenssjuksköterska hos oss sitter du med i vår ledningsgrupp tillsammans med enhetscheferna och har tät kontakt med MAS/MAR.
Under 2026 kommer vi att vara en av de första kommunerna att vara Stjärnmärkt i samtliga verksamheter myndighet, särskilt boende, hemtjänst, LSS. En stor och viktig satsning.
Idag finns det även ett väldigt gott samarbete med vårdcentralerna som vi arbetar med och där du, som axlar rollen, kommer att vara en nyckelperson kring vården av de med kognitiv svikt.
Specialistsjuksköterskans/Silviasjuksköterskans funktion innebär att fungera som konsult inom kommunen och ha ett helhetsperspektiv där arbetsområdet omfattas av bland annat: Samverkan, Utbildning, Handledning, Kunskapsbärare, Samhällsinformatör, Inventering och utvärdering samt Stöd på individnivå.
Specialistsjuksköterskans/Silviasjuksköterskans funktion innebär:
• Vara en del av Kognitiva specialistteamet i kommunen
• Vara en lots för personen med kognitiv sjukdom och deras närstående genom sjukdomsförloppet.
• Stöd och råd till verksamheterna i Burlövs kommun för rådgivning, handledning och utbildning inom frågor som berör kognitiv sjukdom.
• Arbeta med anhörigstöd och i nära samarbete med kommunens anhörigsamordnare.
• Vara ett ansikte utåt i samhället som medborgarna kan vända sig till vid frågor om kognitiv sjukdom.
• Samverka internt och externt för en bättre och smidigare vårdkedja för personer med kognitiv sjukdom.
• Vara kunskapsbärare i organisationen, hålla sig uppdaterad om ny forskning m.m. i syfte att upprätthålla kvalitén inom vård och omsorg.
• Arbeta med utvecklingsfrågor utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt andra styrdokument.Kvalifikationer
Sjuksköterska med specialistutbildning inriktning kognitiv sjukdom eller Silviasjuksköterska.
ÖVRIGT
