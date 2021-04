Specialistläkare/överläkare till Familjevårdsavdelningen SCÄ - Region Stockholm - Läkarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm2021-04-15Stockholms centrum för ätstörningar är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar. SCÄ tar emot patienter i alla åldrar med remiss eller som söker själva. Vi har en väl utvecklad verksamhet med alla vårdnivåer, öppenvård, dagvård och heldygnsvård för både vuxna, barn och ungdomar. Vi är idag ca 135 anställda.Läs gärna mer om vår verksamhet på www.stockholmatstorningar.se Vi söker nu överläkare till vår Familjevårdsavdelningen, en liten enhet i vackra lokaler på Södermalm. Vi bedriver slutenvård enligt HSL eller LPT och arbetar utifrån en evidensbaserad behandlingsmodell för unga patienter med ätstörningar upp till 18 år. Vi har plats för sju familjer och behandlingstiden är mellan två till åtta veckor där föräldrarna närvarar på avdelningen under hela behandlingsperioden. Familjearbete har en central roll i behandlingen, där fokus är att stötta föräldrarna att få sitt barn att återhämta i vikt och att etablera ett regelbundet och tillräckligt ätande. Vi arbetar i team kring varje familj och arbetsgruppen består av enhetschef, biträdande enhetschef, psykolog, familjeterapeut, sjuksköterskor, mentalskötare,kurator, musikterapeut, lärare, dietist och fysioterapeut.Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder dig en spännande och omväxlande arbetsplats med trevlig och erfaren personal. Vi har regelbunden handledning och metodutveckling. IPhone och bärbar dator ingår i tjänsten.Arbetsuppgifter:Att bedriva behandlingsarbete med familjer och tillsammans med teamet tillvarata och stärka familjens resurser. Somatiska och psykiatriska bedömningar och ställningstagande till behandling. Du kommer att delta i remisskonferenser, arbetsledningsgrupp, behandlingskonferens, handledning och metodutveckling samt samarbete med övriga enheter på kliniken.I tjänsten ingår handledning av underläkare.Anställningsform:Heltid dag. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring med jourer. Vi tillämpar flextid.2021-04-15Specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin eller vuxenpsykiatri med erfarenhet av barn-och ungdomspsykiatri. Du ska ha god diagnostisk förmåga och intresse för familjearbete samt undervisning och handledning av yngre kollegor. Erfarenhet av patienter med ätstörningar samt att handleda st-läkare är meriterande.Personliga egenskaper:Du är nyfiken, ansvarsfull och strukturerad och tycker om att arbeta i team. Det är viktigt för dig att bidra till ett gott arbetsklimat så att du själv liksom dina medarbetare kan utvecklas och trivas.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.Arbetsgivarens kontaktperson:Enhetschef Eva Torngren tfn 076-569 74 68Öl Anette Magnusson 070-484 41 04Fackliga representanter:Läkarföreningen, Simon Karlsson, 08-123 677 87Övrigt:SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession.Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme och har 3000 kr i friskvårdsbidrag/kalenderår. From det intjänandeåret du fyller 40 år ökar dina semesterdagar från 25 till 31.Vi gör registerkontroller i samband med anställningen. Vi följer SLL:s riktlinjer angående MRSA undersökning och piercing.Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättning. Månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-05-16REGION STOCKHOLM5692879