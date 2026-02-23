Specialistläkare i psykiatri
Jobway AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du specialistläkare i psykiatri och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och frihet står i centrum? Trivs du i en miljö som präglas av engagemang, innovation och arbetsglädje? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Läs mer och ansök redan idag.
I rollen som specialistläkare hos Nova Psykiatri blir du en del av ett växande och dynamiskt team som kombinerar modern digital psykiatri med personlig patientkontakt. Du erbjuds ett omväxlande och stimulerande arbete med fokus på neuropsykiatriska utredningar (ADHD och autism) och medicinering för patienter i Köpenhamn och Malmö.
Tjänsten innebär en kombination av digitalt arbete och fysisk närvaro - huvudsakligen i Köpenhamn samt viss tid i Malmö. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar, och som uppskattar möjligheten att arbeta i en flexibel och familjär organisation med korta beslutsvägar.
För att lyckas i rollen har du:
Svensk läkarlegitimation
Specialistkompetens inom psykiatri
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och medicinering är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel, prestigelös och nyfiken - kanske nyligen färdig specialist med driv och framåtanda. Du trivs i en miljö där nya idéer välkomnas och där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av både verksamheten och din egen roll.
Nova Psykiatri erbjuder dig:
Konkurrenskraftig lön
Utvecklingsmöjligheter
Frihet och flexibilitet
Generös friskvårdsersättning och arbetsförsäkring
En familjär och stöttande företagskultur där initiativ uppmuntras
Gemensamma sommar- och julfester i Stockholm - vi flyger upp hela teamet!
En växande organisation med hög patientnöjdhet (4,9/5 i snitt från över 250 omdömen)
I denna rekrytering samarbetar Nova Psykiatri med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Nova Psykiatri:
Nova Psykiatri grundades med målet att ingen ska behöva vänta för att få den neuropsykiatriska utredning de behöver. Vi insåg tidigt att de långa väntetiderna och den krångliga processen inom den offentliga vården ofta står i vägen för att människor ska få den hjälp de förtjänar. Vårt team består idag av en grupp erfarna psykologer och psykiater, enade i missionen att erbjuda snabbare, bättre och tillgängligare utredningar.
Vår verksamhet följer alltid Socialstyrelsens riktlinjer, vilket garanterar att våra utredningar håller högsta möjliga standard. Vårt team består av engagerade och erfarna specialister som är dedikerade till att erbjuda en trygg och professionell upplevelse. Med fokus på kvalitet och noggrannhet är vi stolta över att kunna erbjuda utredningar som inte bara är snabba, utan också grundliga och heltäckande, anpassade efter varje individs unika behov.
Nova Psykiatri är här för att säkerställa att du får den bästa möjliga vården, utan onödig väntan och med stöd genom hela processen. Med vår kombination av expertis, kvalitet och omsorg är vi stolta över att kunna erbjuda en vårdupplevelse som verkligen gör skillnad. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757018