Specialistläkare BUP Könsidentitetsmottagningen
2025-10-09
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
BUP Region Uppsala är i en intensiv utvecklingsfas mot framtidens barn- och ungdomspsykiatri och erbjuder dig en möjlighet att på ett högst handfast sätt vara med att påverka framtiden för den barn- och ungdomspsykiatriska specialistvården. Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri och som delar vårt intresse av att bedriva en utvecklingsinriktad evidensbaserad barn- och ungdomspsykiatri. Har du intresse och/eller erfarenhet av forskning finns det goda möjligheter att bedriva verksamhetsnära forskning. Vi har en stor och aktiv forskargrupp som leds av vår professor i Barn- och ungdomspsykiatri.
Vår verksamhet
BUP bedriver specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård för personer 0-18 år i Uppsala län och nationell högspecialiserad vård för svår ätstörning. Könsidentitetsmottagningen har tillstånd tillsammans med Stockholm att bedriva nationell högspecialiserad vård. Könsidentitetsmottagningen består av två team, ett för vuxna och ett för barn. Teamet arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer för barn och unga med könsdysfori.
BUP Region Uppsala består av BUP start, en centraliserad nybesöksenhet som genomför en bred barnpsykiatrisk bedömning, diagnostik och psykopedagogisk basbehandling för alla länets nya patienter, behandlingsmottagningar där största delen av öppenvårdsbehandling sker, förstärkt öppenvård, Team Maria med utredningsuppdrag gällande missbruk, ätstörningsenhet, akutmottagning och en heldygnsvårdsavdelning. Vi håller på att starta upp en digital mottagning för uppföljning av ADHD behandling. Stora delen av vården bedrivs i Uppsala, vi har också en behandlingsmottagning i Enköping.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag är att genomföra utredningar tillsammans med övriga i teamet. Teamet består av psykologer, läkare och kuratorer som arbetar tätt tillsammans.
Tjänsten kan fördelas mellan olika mottagningar med minst 50% på Könsidentitetsmottagningen
Du kommer att ingå i bakjourslinjen som bemannas av samtliga specialistläkare.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Forsknings- och undervisningserfarenhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Jour- och beredskapsarbete ingår.
Tillträde enligt överenskommelse. Innan eventuell anställning kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregister att göras.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Rekryterande chef: Helena Eriksson helena.t.eriksson@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
