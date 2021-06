Specialistläkare - Capio ASiH - Capio Sverige AB - Läkarjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm2021-06-30Capio söker en specialistläkare för rekrytering till ASiH Norrort Vinsta/VästerortVi är ett team som växer och expanderar därför söker vi en skarp och engagerad specialistläkare till vårt team!Som specialistläkare hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet.Som läkare har du en ledande roll i teamet när vården utformas och individuella vårdplaner upprättas.Du arbetar i ett tvärprofessionellt team, vilket betyder att du arbetar nära andra professioner som tillsammans verkar för att patienten ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Du samarbetar även med andra vårdgivare och deltar aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Flexibilitet värdesätts, och du har också stor möjlighet att påverka hur arbetet organiseras. Verksamheten bedrivs dygnet runt, tjänsten innefattar beredskapsjour natt och helger.Vi har ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och hög delaktighet. Vår ambition är att tillvarata samtliga medarbetares kompetens och tillsammans, på ett professionellt och engagerat sätt ge våra patienter den bästa vården. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer:Specialistkompetens inom relevant specialitet. Du bör ha erfarenhet av palliativ vård. Tilläggsspecialisering inom palliativ medicin är meriterande.Vi erbjuder:En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringarFriskvårdsbidragIndividuell lönesättningMöjlighet till vidareutbildning via Capio utbildningsprogramEtt nätverk av stöttande chefskollegorTrygghet i att ha en stor organisation i bakgrunden som stödAnsvar, mandat och frihetAnställning:Tillsvidare med provanställning på 6 månader2021-06-30Enligt överenskommelseGiltigt B-körkort är ett krav.Rekryteringsansvarig: Helena Funseth, helena.funseth@capio.se eller 072-999 13 22Välkommen med din ansökan och bli en av oss!Capio Äldre och mobil vård omsätter en miljard kronor och har drygt 1000 medarbetare. Äldre och mobil vård erbjuder ett brett utbud av specialiserad sjukvård och består av: avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), geriatrik, läkarbilar, läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO) primärvårdsrehabilitering, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering. Vi har specialistkunskap inom ett flertal områden och personal med hög kompetens och lång erfarenhet vilket ger de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda sjukvård med fokus på trygghet och livskvalitet.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid40/v. Tillträde: Enl ök TillsvidareanställningEnl ökSista dag att ansöka är 2021-08-31Capio Sverige AB5839038