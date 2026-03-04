Specialister intern styrning och kontroll
Sida / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-03-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sida i Sundbyberg
, Stockholm
, Gotland
, Härnösand
eller i hela Sverige
Har du kunskap om intern styrning och kontroll och är en bra rådgivare med god analytisk förmåga och intresse för utvecklingssamarbete? Sida söker nu två erfarna specialister inom intern styrning och kontroll.
Om jobbet
Chefscontrollerfunktionen inom ramen för ett av enhetens två team, har ett särskilt ansvar för att aktivt följa upp och utvärdera myndighetens interna styrning och kontroll och du kommer att vara en viktig medarbetare i detta arbete.
Som medarbetare i chefscontrollerfunktionen och som del av ett team på Enheten för kvalitetssäkring och utredning (KUT) kommer du självständigt men också i team tillsammans med andra att vidareutveckla Sidas interna styrning och kontroll inom myndighetens processer, exempelvis insatshantering, riskanalys och kompetensförsörjning.
I den här tjänsten bidrar du till ökad kvalitet i verksamheten och till Sidas förmåga att säkerställa effektiva och ändamålsenliga processer och rutiner samt att biståndsmedel som kanaliseras via Sida hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Att självständigt ansvara för delar av chefscontrollerns ansvarsområde och självständigt representera funktionen.
Att utveckla metoder och stöd för uppföljning och analys av intern styrning och kontroll med avseende på rutiner och arbetsprocesser samt aktivt bidrag till enheten och avdelningens gemensamma arbete.
Att självständigt föredra frågor inom intern styrning och kontroll för verksamhetsledning och Sidas ledningsgrupp.
Att hålla utbildningar inom intern styrning och kontroll för myndighetens chefer och vid behov övriga medarbetare. I arbetet ingår också att samordna myndighetens controllernätverk.
Genomföra analys/granskning inom ramen för chefscontrollerfunktionens ansvarsområde.
Att självständigt utforma och följa upp förbättringsåtgärder till följd av internrevisionens, Riksrevisionens och Inspektörens granskningar av myndigheten, samt koordinera den övergripande uppföljningen av s.k. "Management Response" och sammanställning av underlag inför oberoende granskning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen inom ekonomi alternativt annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Flerårig praktisk erfarenhet av intern styrning och kontroll som bl.a. omfattar operationell och/eller finansiell uppföljning, riskanalys, budgetanalys, annan ekonomisk planering, styrning och uppföljning.
Flerårig praktisk erfarenhet av arbete på myndighet.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
Kunna använda olika analysverktyg
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
God kännedom om medelshantering inom internationellt utvecklingssamarbete
Goda kunskaper inom anti-korruptionsarbete
Bra att veta
Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 177/25
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Mikael Fridell 08-698 54 79 eller Annicka Jansson 08-698 40 62
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st-sida-styrelsen@sida.se
)
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Ansök senast 7 mars 2026 CET Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9775810