Specialister i akutsjukvård

2026-04-15
Vill du arbeta i en verksamhet som letar vägar fram till förbättrade flöden för våra patienter?
Akutmottagningen i Karlstad bedrivs som en traditionellt sektionerad akutmottagning men sedan flera år tillbaka bedriver vi även mobil vård. Den mobila vården syftar till att undvika akutbesök för patienten. Här träffar vi patienten i dess hemmiljö och tar specialistvården till patienten. I samverkan med andra verksamheter så skapar vi det bästa omhändertagandet med patienten i fokus.
På vår akutmottagning så arbetar vi med flödesförbättringar för våra samtliga patientkategorier. Som exempel så arbetar vi med högst kompetens först som ett utvecklingsområde just nu. Här kan din kompetens bidra i det operativa såväl som i förbättringsarbetet. För dig som lockas av att handleda så finns mycket goda förutsättningar för detta på akutmottagningen.
I övrigt samarbetar vi med slutenvården genom ett förbättringsarbete som syftar till att skapa en akutvårdsavdelning i samband med att vi bygger en helt ny byggnad för akutsjukvård.
Vart utvecklingen tar oss på vägen kan vi inte svara på, men på samtliga tre delar finns visioner om en sammanhållen akutsjukvård såväl för de mest akuta patienterna samt patienter i behov av en bredare kompetens. Vi är stolta över våra medarbetare som i vardagen hanterar stora flöden av patienter samtidigt som vi befinner oss i de demografiska utmaningar som vi delar med resten av Sverige. Tillsammans hittar vi vår egen väg framåt.
Exempel på utveckling på vår akutmottagning är arbetet med kommunens biståndsbedömare redan på akutmottagningen. Genom detta skapar vi trygghet och skjuter upp ett behov av ytterligare vård så långt det är möjligt genom att se patientens egna resurser. På akutmottagningen har vi börjat utforska vad en fysioterapeut kan ha för betydelse för patienter med yrsel problematik.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Du kommer ha en självklar del i mobila teamets arbete med både primära bedömningar och specialiserad vård i hemmet. Detta genom att ta akutsjukvården och lämpliga verktyg för bedömning av akut sjuk patient hem till patienten.
Arbetsuppgifterna på akutmottagningen kan omfatta såväl roll som ledningsläkare samt kliniskt arbete med patientflödet. Som möjlighet finns också att kombinera detta med arbete på slutenvårdsavdelning. Vi arbetar just nu inom område medicinska specialiteter där det finns MAVA samt olika andra specialistavdelningar.
Du kommer kunna vara en del i att verksamheten utvecklas ännu tydligare i riktningen mot framtidens akutsjukvård i Karlstad. Genom att integrera de tre delarna mobil vård - akutmottagning- slutenvård ser vi en utveckling av akutsjukvården i Karlstad.
Vi söker dig som vill använda din kompetens nära patienterna, är specialist i akutsjukvård och har goda kunskaper i både svenska och engelska. B-körkort är meriterande då tjänsten innefattar arbete i mobilt team. Att vara en del i vården som sker dygnet runt på våra olika enheter tillför en ny kompetens till vår arbetsgrupp.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för handledning och som trivs i en roll där du får ta ansvar och göra egna bedömningar. Du har förmåga att väga samman komplex information, göra korrekta prioriteringar och agera med gott omdöme i både beslut och uttalanden.
Som person är du självständig och har mod att agera utifrån din egen övertygelse. Du är trygg i dig själv, har god självinsikt och står stadigt även när förutsättningarna är utmanande. I situationer med tidspress eller begränsad information kan du fatta snabba beslut och agera beslutsamt, utan att kompromissa med kvalitet eller professionalism.
Det är tillsammans med dig som utvecklingen sker, parallellt finns också sjuksköterskor med specialistutbildning samt lång erfarenhet som kan skapa bästa förutsättningar tillsammans. Om du vill vara del av en resa där vi tar oss mot framtidens akutsjukvård så tveka inte att söka till oss!
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Akutkliniken Karlstad
