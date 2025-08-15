Specialist Vägutformning
2025-08-15
Är du en erfaren vägprojektör eller teknikansvarig väg som vill ta nästa steg? Då ska du söka rollen hos oss som specialist vägutformning. Hos oss får du chansen att påverka hur Sveriges transportinfrastruktur utformas.
Specialist Vägutformning

Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du möjlighet att forma din roll utifrån dina erfarenheter. Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.
I rollen kommer du att bidra med din kompetens inom vägutformning i både väg- och järnvägsprojekt. De frågor du arbetar med sträcker sig ofta från tidig planering till genomförande och drift av väganläggningen. Rollen innebär stor variation och kräver både ett helhetsperspektiv och förmågan att identifiera detaljer som påverkar projektets genomförande.
Specialisten är en viktig länk mellan projektledning, andra specialistområden och konsulter. Din förmåga att kommunicera tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommer att vara avgörande för att skapa samsyn och driva projektarbetet framåt. I vissa projekt får du möjlighet att ta ett bredare ansvar genom att samordna närliggande teknikområden och arbeta nära projektledningen för att stödja projektens genomförande.
Som specialist har du även möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja projektledning i tekniska frågor kring vägutformning.
Vara rådgivare och tekniskt bollplank i diskussioner med både interna och externa parter.
Delta i projekteringsmöten, teknikmöten och samrådsmöten med exempelvis kommuner, konsulter och allmänheten.
Säkerställa kravuppfyllnad för exempelvis vägsektioner, linjeföring och vägutrustning för att uppnå god trafiksäkerhet
Kontrollera och följa upp handlingar för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.
Ha en kontinuerlig dialog med konsulter och entreprenörer för att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika leveranser.
Bidra till utveckling av regelverk och standardisering inom vägutformning.
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Intervjuer sker digitalt via Skype, preliminärt i början på oktober.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Kajsa Ström, se kontaktuppgifter nedan.

Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du analytisk, nyfiken och strukturerad. Du har förmåga att se helheter utifrån flera perspektiv - teknik, utformning, miljö, juridik och ekonomi - och arbetar enligt en tydlig process där du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete för att nå uppsatta mål. Du slutför det du påbörjat och håller deadlines.
Samarbete är en central del av rollen, och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och trivs i samarbetet med andra. Du är utåtriktad, har lätt för att skapa och behålla goda relationer och motiveras av ett aktivt medarbetarskap - där du inte bara tar ansvar för dina egna uppgifter, utan också bidrar till helheten genom att samverka och dela kunskap.
Vi söker dig som
har en civilingenjörsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
har flerårig erfarenhet inom området vägutformning från infrastrukturprojekt och har god kunskap om projektering av vägar
har god kunskap gällande regelverk inom ämnesområdet, exempelvis VGU.
Har giltigt B-körkort då resor inom ett stort geografiskt område ingår i arbetet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet från arbete i järnvägsprojekt
har kunskap om projektering i branschens vanliga programvaror, exempelvis Novapoint eller Civil 3D
har erfarenhet av väg- och/eller järnvägsprojekt från entreprenadskedet
har dokumenterad kunskap om entreprenadjuridik och kontraktskunskap (AMA, AB, ABT, ABK)
har god kunskap i engelska i tal och skrift

Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ersättning
Månadslön
