Vi söker en Specialist inom Styr- och övervakning till ett konsultuppdrag hos Trafikverket i Stockholm. Tjänsten är på heltid och innebär ett nära samarbete med kunden, vilket ställer höga krav på både flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som Specialist Styr- och övervakning innebär att vara resurskonsult åt Trafikverkets beställarorganisation med fokus på tekniskt stöd för driftförberedande åtgärder och säkerhet i tunnel, främst inom projektet E4 Förbifart Stockholm. Uppdraget inkluderar planering, samordning och ledning av aktiviteter relaterade till styr- och övervakningssystem, tekniska säkerhetssystem och verifiering av säkerhet samt driftsättning enligt Trafikverkets regelverk.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Planera och stödja projektets samverkan med Trafikverkets operativa och förvaltande enheter med avseende på styr- och övervakning
Planera för implementering av Förbifart Stockholm i Trafikverkets överordnade övervakningssystem
Planera för integration av tekniska säkerhetssystem för vägtunnlar inom Trafikverkets förvaltning exempelvis radio-, kamera- och transmissionssystem
Planera och leda projektets sammanhängande verifiering med avseende på säkerhet inklusive provdrift med fordon
Planera för slutliga verifieringar enligt säkerhetstillämpning i vägtunnlar
Planera och leda framtagandet av operativ säkerhetsdokumentation för Trafikverkets operativa drift
Planera aktiviteter kopplade till projektets kommande implementering i Trafikverkets trafikcentraler
Granska handlingar med avseende på förutsättningar för driftsättning
Planera och leda aktiviteter kopplat till styr- och övervakning enligt Trafikverkets regelverk
Planera för aktiviteter kopplade till driftsättning av färdig anläggning
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet av programmerbara styrsystem som DCS, PLC och/eller SCADA - eller annan likvärdig erfarenhet som Trafikverket bedömer som relevant.
Du har minst fem års erfarenhet av fältinstallation och kalibrering av instrumentering, mätutrustning, brandsystem, övervakningssystem eller andra installationer som Trafikverket kan bedöma som motsvarande.
Du har flerårig (minst fem år) erfarenhet inom teknikområdet styr- och anläggningsövervakning av anläggningar med komplexa installationer, såsom vägtunnlar, järnvägstunnlar, VA-anläggningar, process- eller läkemedelsindustri, eller andra industriella anläggningar.
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) inom teknik - exempelvis som automationsingenjör, systemingenjör, systemspecialist IT inom SCADA/ICS, eller DCS-ingenjör. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
