Specialist med inriktning mot Dricksvatten
2025-08-28
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Arbetsuppgifter
Vill du bidra till att säkra framtidens dricksvatten i Göteborg? Vi söker nu en specialist inom dricksvattenförsörjning till enheten för Långsiktig planering och investeringsplanering.
Våra långsiktiga mål för dricksvattenförsörjningen är ökad leveranssäkerhet, hälsomässig säkerhet och hållbar användning. Dessa är politiskt beslutade i vår långsiktiga verksamhetsplan för dricksvatten.
Som specialist ansvarar du för att driva, utveckla och följa upp vår långsiktiga verksamhetsplan för dricksvatten. Ditt uppdrag omfattar att:
• Göra nulägesanalyser och följa upp verksamheten.
• Identifiera och analysera vilka åtgärder som krävs för att nå våra långsiktiga mål.
• Utveckla områden där vi ännu inte har tillräckliga åtgärder, främst kring leveranssäkerhet och förnyelse.
• Initiera och delta i utvecklingsarbete och utredningar för att förbättra dricksvattenförsörjningen.
• Arbeta nära projektledaren som driver investeringsåtgärder inom dricksvatten.
• Samverka med interna specialister på avdelningen och på våra driftavdelningar, andra aktörer inom VA-branschen samt universitet och högskolor.
Tjänsten är en del av enheten Långsiktig planering och investeringsplanering, där du blir en av 13 engagerade medarbetare som arbetar med att planera för framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar b.la. svenskt medborgarskap, registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning, gärna civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg och vatten, miljö eller likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet inom VA-branschen med fokus på dricksvattenförsörjning.
Meriterande är erfarenhet av:
• Utvecklingsarbete inom dricksvattenområdet.
• Forskning eller forskningsnära arbete.
• Processteknik inom dricksvatten eller råvatten.
• Långsiktig planering och målstyrt arbetssätt.
Vi söker en person som är:
• Analytisk ser samband, hittar lösningar och drar slutsatser även vid komplex information.
• Driven tar initiativ och skapar resultat.
• Noggrann arbetar strukturerat och med hög kvalitet.
• Utvecklingsorienterad vill lära, förnya och bidra med idéer.
• Har helhetssyn förstår sammanhang och samverkar för att skapa värde.
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
