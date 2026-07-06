Specialist inom informationssäkerhet sökes till Försvarshögskolan
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket.
Försvarshögskolans säkerhetsavdelning söker nu en specialist med inriktning på informationssäkerhet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse och kunskap om säkerhet och säkerhetsskydd.
Om arbetsplatsen
Säkerhetsavdelningen är organiserad som en del av lärosätets verksamhetsstöd och omfattar beredskap, krisberedskap, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Befattningen är en del av området säkerhetsskydd och verksamhetsskydd men kan även komma att bli engagerad i övriga områden. Anställningen är placerad i Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att ansvara för informationssäkerhet inklusive informationssäkerhet i och kring informationssystem och du kommer att vara ansvarig för att utveckla och implementera kravställning utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen. Analysarbete och rådgivning inom informationssäkerhet kommer också vara en del av arbetsuppgifterna samt att utveckla metoder och processer. I rollen har du många kontaktytor och samverkar med interna och externa samarbetspartners. Du kommer att arbeta nära IT-avdelningen. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt kompetensområde. Du kommer även delta i arbetet med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan. Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
utveckla och implementera styrdokument för informationssäkerhet
analysera säkerhetsincidenter
delta i IT-projekt för att integrera säkerhet i systemutveckling
hålla utbildningar inom verksamhetsområdet
arbeta med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddplan
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid eftersom verksamheten utvecklas. Du kommer ha ett nära samarbete med säkerhets- och säkerhetsskyddschefen.
Vem söker vi?Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som Försvarshögskolan bedömer som likvärdig
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet inom kvalificerat säkerhetsskyddsarbete inom informationssäkerhet
relevant kunskap inom säkerhetsskydd förvärvad genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
kunskap om säkerhetsstandarder som ISO 27001
mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att leda projekt i byggnad och säkerhetstekniska frågor
aktuell erfarenhet av att genomföra utbildningar i säkerhetsskydd
kunskaper om Nato-regelverk för informationssäkerhet
certifieringar som CISSP, CISM, CEH
erfarenhet av arbete med risk och/eller säkerhetsanalyser
förmåga att kommunicera tekniska lösningar till icke-tekniska användare
erfarenhet av att arbeta med säkerhetsramverk, verktyg för intrångsdetektering, brandväggar och krypteringstekniker
erfarenhet av särskild säkerhetsskyddsbedömning inför driftsättning av system
erfarenhet av cyber/IT-säkerhetsarbete
erfarenhet av arbete i offentlig sektor, med fördel från myndighet och/ eller universitet- och högskola
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du har ett gott omdöme, professionell inställning och hög integritet. Den strategiska nivån på arbetet ställer krav på en hög analytisk förmåga där du ska kunna identifiera och beskriva brister och problem, samtidigt som du är pragmatisk och lösningsfokuserad.
Du är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp i en händelsestyrd verksamhet där du kan planera, prioritera och leverera med en flexibel inställning. Du leder och organiserar ditt arbete framåt och tar egna initiativ utifrån ett helhetsperspektiv.
Arbetet kräver en god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer och du har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat i arbetsgruppen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap Säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap kan komma att krävas.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan -FHS/Förmåner/anställd. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som specialist inom informationssäkerhet hos oss.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 154/2026. Din ansökan ska vara tillhanda senast 19 augusti 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Under juli och augusti kan svarstiden på frågor om tjänsten vara längre än vanligt på grund av semestertider. Frågor som inkommer under denna period kan i vissa fall komma att besvaras först efter semesterperiodens slut.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 154/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Säkerhets- och säkerhetsskyddschef
Elisabeth Wall elisabeth.wall@fhs.se Jobbnummer
9993085